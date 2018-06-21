Юрист областной общественной палаты Василий Пономарев провел в Гусеве прием граждан

21 июня 2018, 18:25

В минувшую среду, 20 июня, член КРОО «Юристы Калининграда за гражданское общество» Василий Пономарев встретился жителями муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе Общественной палаты Калининградской области.



На прием к высокопрофессиональному адвокату приехали не только жители Гусева, но и представители ближайших муниципальных образований — Черняховска и Гвардейска. В общей сложно Василий Пономарев сумел помочь или посоветовал куда обратиться за поддержкой полутора десяткам калининградцев.



Прием стал возможен благодаря выездному семинару-совещанию, который был организован Общественной палатой Калининградской области. Подобная практика, которая используется региональной Общественной палатой уже не в первый раз, и сейчас доказала свою востребованность.



Как оказалось, в отдаленных уголках янтарного края все еще достаточно сложно получить безвозмездную юридическую помощь от профессионала.



Сам Василий Пономарев признался, что, к сожалению, в подавляющем большинстве муниципалитетов Калининградской области проблемы у населения схожи: вопросы трудоустройства, ЖКХ, изменения пенсионного законодательства. Впрочем, есть и свои «изюминки».



Например, в Гусеве к нему обратились жители достаточно нового дома, которые по программе расселения из ветхого и аварийного жилья заселились в него всего пару лет назад. Не повезло. Новый дом стал рассыпаться на глазах. Сейчас новоселы просто не могут обязать застройщики выполнить реконструкцию здания в рамках гарантийных обязательств. Компания находится в стадии банкротства. Проблему придется решать местным властям.



В том же Гусеве существует и проблема лекарственного обеспечения хронических больных. С одним из таких случаев столкнулся юрист Общественной палаты в этом муниципалитете. В минувшую среду, 20 июня, член КРОО «Юристы Калининграда за гражданское общество» Василий Пономарев встретился жителями муниципалитета. На прием к высокопрофессиональному адвокату приехали не только жители Гусева, но и представители ближайших муниципальных образований — Черняховска и Гвардейска. В общей сложно Василий Пономарев сумел помочь или посоветовал куда обратиться за поддержкой полутора десяткам калининградцев.



Прием стал возможен благодаря выездному семинару-совещанию, который был организован Общественной палатой Калининградской области. Подобная практика, которая используется региональной Общественной палатой уже не в первый раз, и сейчас доказала свою востребованность.



Как оказалось, в отдаленных уголках янтарного края все еще достаточно сложно получить безвозмездную юридическую помощь от профессионала.



Сам Василий Пономарев признался, что, к сожалению, в подавляющем большинстве муниципалитетов Калининградской области проблемы у населения схожи: вопросы трудоустройства, ЖКХ, изменения пенсионного законодательства. Впрочем, есть и свои «изюминки».



Например, в Гусеве к нему обратились жители достаточно нового дома, которые по программе расселения из ветхого и аварийного жилья заселились в него всего пару лет назад. Не повезло. Новый дом стал рассыпаться на глазах. Сейчас новоселы просто не могут обязать застройщики выполнить реконструкцию здания в рамках гарантийных обязательств. Компания находится в стадии банкротства. Проблему придется решать местным властям.



В том же Гусеве существует и проблема лекарственного обеспечения хронических больных. С одним из таких случаев столкнулся юрист Общественной палаты в этом муниципалитете.

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