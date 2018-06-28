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В ГДК завершилась серия игр интеллектуальной викторины «Что? Где? Когда?»

28 июня 2018, 10:41
В ГДК завершилась серия игр интеллектуальной викторины «Что? Где? Когда?»
В последней встрече участвовали восемь команд, причем женский клуб «Надежда» представляли десять человек. Так как в команде должно быть от трех до шести знатоков, дамам пришлось создать интеллектуальную «дочку», которую назвали «Вера».

— Если будем прирастать такими темпами, то следующей будет «Любовь», — шутили женщины.

Дебютантка смотрелась неплохо, однако не вошла в состав призеров. А вот «Надежда» (капитан — Кира Доценко) вновь показала хороший результат (в прошлой игре команда стала победительницей): уступив лишь одно очко победителю — сборной «Гусев-3», которая набрала 21 балл, — она заняла второе место.

Игры городской интеллектуальной викторины «Что? Где? Когда?» возобновятся осенью.
Что Где Когда Надежда Городской дом культуры
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