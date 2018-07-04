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Информационный сайт города Гусева

ЛДПР проводит сбор подписей против пенсионной реформы

4 июля 2018, 11:30
ЛДПР проводит сбор подписей против пенсионной реформы
Уважаемые жители города Гусева!

Информируем Вас о том, что в приёмной депутата Калининградской областной Думы от Фракции ЛДПР Олейника Андрея Ивановича, расположенной по адресу г. Гусев, ул. Победы 4, третий этаж, офис 6, кабинет 9 (ориентир кафе «Роминте») с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 осуществляется приём подписей за отмену пенсионной реформы, направленной на увеличение возраста выхода на пенсию (63 года для женщин и 65 лет для мужчин соответственно).

Если Вам не безразлична Ваша судьба и судьба Ваших близких, Ваших детей — приходите в приёмную парламентария и поддержите инициативу ЛДПР. Мы ждём вас.

С уважением, местное отделение ЛДПР города Гусева
ЛДПР пенсия
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Я
# 1Я
Собирайте. Ваша продажная партия во главе с продажным Жириком первыми проголосуют за повышение пенсионного возраста. Можем заключить пари.
Вчера, 12:04   ЦитироватьОтветить9
Гость Гость
# 2Гость Гость
Но попробовать можно.
Вчера, 12:33   ЦитироватьОтветить7
Житель
# 3Житель
А что есть такие которые за повышение пенсионного возраста????
Вчера, 14:47   ЦитироватьОтветить2
Д.Д.Л.
# 4Д.Д.Л.
Цитата: Житель
А что есть такие которые за повышение пенсионного возраста????

Или, что изменится? В лучшую сторону для простых людей!
Вчера, 19:11   ЦитироватьОтветить0
Распопов Д.
# 5Распопов Д.
хитрожопое ЛДПР решило на протесте электората перед сентябрьскими выборами срубить голосов. не дайте себя обмануть
Вчера, 19:15   ЦитироватьОтветить2
мишка
# 6мишка
Цитата: Я
Собирайте. Ваша продажная партия во главе с продажным Жириком первыми проголосуют за повышение пенсионного возраста. Можем заключить пари.


Так же как за повторное назначение Димона, самого достойного кандидата.
Вчера, 19:52   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 7Гость Андрей
Житель,
В большинстве стран Европы пенсионный возраст давно уже переваливает за 60 лет. Повышение пенсионного возраста неизбежно для России. Хотите спорьте, хотите нет - но он будет повышен.
Вчера, 22:29   ЦитироватьОтветить0
Я
# 8Я
Гость Андрей,
А зачем вы на Европу смотрите? Она загнивает, там одни гей-парады и скоро там будут одни мигранты. Вы уж определитесь. Как в Европе или нет.
А про доходы вы почему не пишите? Покажите хоть одного немца, который оттрубил на родное государство 40 лет и получает 200 евро пенсии.
А то что возраст повысят это нет сомнений. Так нам дуракам и надо.
Сегодня, 00:25   ЦитироватьОтветить0

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