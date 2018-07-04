/ / / ЛДПР проводит сбор подписей против пенсионной реформы

4 июля 2018, 11:30

С уважением, местное отделение ЛДПР города Гусева

Уважаемые жители города Гусева!Информируем Вас о том, что в приёмной депутата Калининградской областной Думы от Фракции ЛДПР Олейника Андрея Ивановича, расположенной по адресу г. Гусев, ул. Победы 4, третий этаж, офис 6, кабинет 9 (ориентир кафе «Роминте») с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 осуществляется приём подписей за отмену пенсионной реформы, направленной на увеличение возраста выхода на пенсию (63 года для женщин и 65 лет для мужчин соответственно).Если Вам не безразлична Ваша судьба и судьба Ваших близких, Ваших детей — приходите в приёмную парламентария и поддержите инициативу ЛДПР. Мы ждём вас.