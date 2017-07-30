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31 июля кандидат в губернаторы от фракции ЛДПР проведёт в Гусеве приём граждан

30 июль 2017, 13:03
Уважаемые жители города Гусева!

Информируем Вас о том, что в понедельник 31 июля 2017 года по адресу г. Гусев, улица Победы 4 (ориентир кафе "Роминте"), третий этаж, 6-й офис, 9-й кабинет с 16:00 будут вести приём граждан кандидат в губернаторы Калининградской области от фракции ЛДПР, депутат Калининградской областной Думы, координатор регионального отделения ЛДПР Мишин Евгения Викторович а также депутат Калининградской областной Думы Олейник Андрей Иванович.

Пожалуйста, приходите, делитесь насущными проблемами, задавайте вопросы - на все Ваши обращения будет дан ответ. ЛДПР - слышим каждого!

Телефон для справок: +7 (906) 230-57-13
Теги: приём ЛДПР
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