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В городском музее прошёл региональный фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье»

7 июля 2018, 16:07
В городском музее прошёл региональный фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье»
В Гусеве на территории Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова состоялся Открытый региональный фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье», посвященный Дню семьи, любви и верности. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Символично, что фестиваль проходит у нас в городе уже в четвертый раз и сегодня четыре молодых пары связали свои судьбы узами брака. С созданием семьи молодожен поздравила заместитель главы администрации МО «Гусевский городкой округ» Людмила Томина и подарила им памятные подарки. Медалями и грамотами за «Любовь и верность» сегодня были удостоены также четыре супружеских пары,
прожившие вместе более 25 лет.

Далее всех гостей праздника ждал гала — концерт участников открытого фестиваля семейного творчества «Ромашковое счастье».
музей
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