/ / / О литературном объединении «Родник» в городе Гусеве

В Гусеве в начале шестидесятых при газете «За доблестный труд» образовалось литературное объединение «Родник». Руководил им Илья Яковлевич Баевский — автор пяти сборников стихов и один из соавторов известной книжечки «Гусев» 1969 года.
В этом объединение состояло немало видных литераторов. Об одной из такой творческой личности мы уже писали — это Виктор Борисович Гин. Ещё в 2013 году Виктор Борисович дал большое интервью литературному Московскому изданию «Информпространство», в котором подробно рассказал о своей жизни в городе Гусеве.
Также отдельно хочется отметить недавно ушедшего из жизни Юрия Сапожкова. Он является автором огромного количества стихов и эссе, выпущенных в Белоруссии. В братской республике его считают одним из ведущих поэтов 20-го века.
В творческом объединении «Родник» состояли такие известные гусевцам личности, как автор сборника иван-чай Виолетта Ахмед-Бородкина, детская писательница Валентина Соловьёва, поэт и автор нескольких книг Юрий Садовский.
Позднее Иван Коптев организовал сообщество для творческих людей «Литературная гостиная», которое продолжило инициативу поэтов шестидесятников.
Сейчас при Гусевской городской библиотеке также существует литературное объединение творческих людей. Традиция, как видим, жива.
Владимир Летягин