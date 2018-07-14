/ / / Прусская писательница Фрида Юнг

14 июля 2018, 14:31

Владимир Летягин

В 1865 году в фольварке Киаулькемене родилась знаменитая писательница Фрида Юнг. Поселение располагалось недалеко от нынешнего посёлка Маяковское и до наших дней не сохранилось.Отцом Фриды Юнг был местный учитель, женатый на дочери педагога, который работал в школе до него. В Пруссии так было заведено. Фрида была пятым ребенком в семье Августа Юнга и Вильгельмины Юнг-Вульем.После смерти отца в 1882 году семья Фриды переехала в Гумбиннен. С 1882 по 1884 годы Фрида жила в семье брата в Кёнигсберге, где помогала ему по хозяйству. У него умерла жена. После того, как брат женился во второй раз, Фрида вернулась в Гумбиннен.Семье было тяжело содержать трёх дочерей, поэтому Фриду и Мартау было решено как можно быстрее отдать замуж. Однако брак Фриды Юнг с педагогом из Гумбиннена вероятно был поспешным, так как продлился всего один год. По всей видимости на их развод повлияла ещё и смерть ребёнка.Больше Фрида Юнг так и не вышла замуж. После неудачного замужества она попыталась устроиться в обитель, но эта затея к счастью провалилась.После Фрида с матерью и сестрой переехали в фольварк Будерн к старшей сестре Марте, где та счастливо жила со своим мужем и имела возможность им помогать. Это поселение располагалось возле нынешней границы с Польшей недалеко от города Гольдапа.В это время здоровье Фриды Юнг начало ухудшаться, и у неё резко упало зрение. Несмотря на это она продолжала работать воспитателем в детском саду в городе Лик (сейчас город Элк, Польша). Но болезнь не отступала и в итоге она была вынуждена оставить работу.Зачем Фрида Юнг стала компаньёнкой для богатой фрау Зейдель, которая была одинока. В те времена это было совершенно нормально. В богатых семьях, после смерти второй половины, компаньён помогал по хозяйству и иногда даже наследовал большое имущество, что и произошло с Фридой.После смерти своей старшей подруги Фрида Юнг решила стать писательницей, и в итоге увековечила её память в книгах.С 1900 по 1928 годы вышло 12 сборников стихов и проз, которые издавались в Гумбинене (издательство братьев Реймер), Кёнигсберге и даже Берлине.Во время Первой мировой войны Фрида Юнг переехала в Инстербург, где и умерла В 1929 году. Там её избрали почетным жителем и назвали в честь неё школу для девочек «Фридаюнгшуле».