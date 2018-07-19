/ / / Бракупенен — Рослинд — Кубановка

19 июля 2018, 14:54

Владимир Летягин

Впервые современный поселок Кубановка упоминается как Бракупенен, в 1539 году здесь проживало шесть налогоплательщиков. Неизвестно, кто конкретно были эти люди, — немцы, пруссы или литовцы. Ясно лишь одно, что речь идёт о шести самостоятельных хозяйствах.По данным немецких источников, в начале 18-го века всё население Бракупенена погибло от чумы. Летом 1712 года сюда прибыла 10 семей кальвинистов из Швейцарии. Позднее приехали мигранты из Франции, Австрии и Германии. Также несколько семей прибыло из Голландии. Бракупенен был одним из самых многонациональных поселков в Германии.Самым богатым здесь считалось семейство Ментц из Швейцарии. У них было большое поместье, которое, исходя из публикации немецкого журнала о Гумбиннене, сохранилось по сей день. Член этой семьи — Юлиус Ментц, одно время представлял Восточную пруссию в немецком рейхстаге, а если точнее, то был депутатом государственной думы.Со времен Фридриха II Бракупенен был одним из центров коневодства в Восточной Пруссии. Здесь разводили лошадей для его кавалерии.30 мая 1737 года в Бракупенене открылась школа, и примерно в это время была построена ветеринарная лечебница. Также здесь разводили голландских коров, производили много молока и выращивали зерно.18 марта 1874 года Бракупенен стал центром волости. Перед началом Второй мировой войны здесь проживало 759 человек, и было много крупных личных хозяйств. Работы было всегда в избытке, и даже самые простые граждане жили в достатке.В 1938 году посёлок был переименован в Рослинд.