Со слов автора, маршрут был проложен по незнакомым местам и поездка получилась очень интересной. Всего было пройдено 604 км.
«Первая серия моего недельного велопохода по водоемам Калининградской области, от реки Неман до побережья моря на пляже Янтарного. Особенно запомнился третий день, чередованием трудностей лесной дороги, жары и борьбы со слепнями и комарами, но все же с достижением своей цели, где меня ждала прохладная приятность- в виде купания в реке. А еще я узнал, что бобры быстро бегают и во время бега хлопают по земле хвостом)», — написал Сергей Кисляков на своей страничке ВКонтакте.
Житель города Гусева на велосипеде за 7 дней объехал Калининградскую область
27 июля 2018, 13:34путешествие
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