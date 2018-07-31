В городской библиотеке появилась книга о развитии Гусевского райпо

31 июля 2018, 16:17

Ценный подарок преподнес читателям городской библиотеки председатель Совета Гусевского районного потребительского общества Виктор Пузыревский: три экземпляра книги «Ровесники Калининградской кооперации».



Уникальное издание рассказывает об истории Гусевского райпо — одного из старейших предприятий округа. Материал для написания книги Виктор Вацлавович собирал сам: работал с документами Государственного архива Калининградской области, подбирал фотографии и материалы о самом начале семидесятилетнего пути развития предприятия. Универмаг и кафе, магазины и производственные цеха — их история — это часть истории нашего города.



Полистать книгу можно в читальном зале Центральной библиотеки, а для желающих взять издание домой, доступны два экземпляра из фонда абонемента.



Городская библиотека благодарит Виктора Пузыревского за ценный подарок и приглашает всех, кто интересуется историей предприятий города, к нам в библиотеку.

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