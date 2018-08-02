В Гусеве в рамках Программы конкретных дел, которая реализуется при поддержке Правительства Калининградской области, установлено четыре детских игровых площадки по следующим адресам: ул. Железнодорожная, д. № 43, ул. Ю. Смирнова, д. № 1, ул. Малахова д. № 6, ул. Победы, д. № 12. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Общая стоимость выполненных работ составляет 875 362, 52 рубля, из которых 673 355, 79 рублей — средства регионального бюджета и 202 006, 73 рублей — средства муниципального бюджета.
Каждая детская игровая площадка оснащена игровым комплексом, качелями-балансир, подвесными качелями, каруселями, лавочками и урнами.
Подрядная организация ООО «Легион», которая стала победителем электронного аукциона, выполнила все работы качественно и в срок.
В рамках Программы конкретных дел в Гусеве установлено четыре детских игровых площадки
2 августа 2018, 15:56
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