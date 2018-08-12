В теплой и по-домашнему уютной обстановке прошел сегодня в Михайлово День поселка. И даже внезапно начавшийся дождь не помешал этому яркому празднику. Организаторы не растерялись и быстро перенесли все в отличный отремонтированный актовый зал дома культуры.
«Этот поселок один из самых динамично развивающихся в нашем округе. За последние годы здесь капитально отремонтировали школу, дом культуры, открыли многофункциональную спортивную площадку и построили новый ФАП. Михайлово по праву можно назвать благоустроенной опорной усадьбой. Постепенно к такому результату предстоит привести остальные наши поселки, чтобы селяне могли комфортно жить и работать в родных краях. Ещё раз с праздником всех жителей, благополучия и процветания!» — написал Александр Китаев на своей странице ВКонтакте.
В теплой и по-домашнему уютной обстановке прошел сегодня в Михайлово День поселка
12 августа 2018, 19:00
Михайлово Александр Китаев
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