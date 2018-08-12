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Информационный сайт города Гусева

В теплой и по-домашнему уютной обстановке прошел сегодня в Михайлово День поселка

12 августа 2018, 19:00
В теплой и по-домашнему уютной обстановке прошел сегодня в Михайлово День поселка
В теплой и по-домашнему уютной обстановке прошел сегодня в Михайлово День поселка. И даже внезапно начавшийся дождь не помешал этому яркому празднику. Организаторы не растерялись и быстро перенесли все в отличный отремонтированный актовый зал дома культуры.

«Этот поселок один из самых динамично развивающихся в нашем округе. За последние годы здесь капитально отремонтировали школу, дом культуры, открыли многофункциональную спортивную площадку и построили новый ФАП. Михайлово по праву можно назвать благоустроенной опорной усадьбой. Постепенно к такому результату предстоит привести остальные наши поселки, чтобы селяне могли комфортно жить и работать в родных краях. Ещё раз с праздником всех жителей, благополучия и процветания!» — написал Александр Китаев на своей странице ВКонтакте.
Михайлово Александр Китаев
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Издевайтесь??
Вчера, 21:33   ЦитироватьОтветить0
Старик Хоттабыч
# 2Старик Хоттабыч
Распопова везде с собой таскают. Как этого болвана на дне физкультурника не было. А доктор завтра вместо приема выходной возьмет, он же в воскресенье работал. Выборы, выборы кандидаты пидеры.
Вчера, 22:33   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 3Гость.
О как засуетились перед выборами ПЖИВ.
Вчера, 23:40   ЦитироватьОтветить0

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