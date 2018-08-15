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Информационный сайт города Гусева

Представители общества «Гумбиннен», чьи семьи жили в довоенном Гусеве, посетили городскую библиотеку

15 августа 2018, 12:45
Представители общества «Гумбиннен», чьи семьи жили в довоенном Гусеве, посетили городскую библиотеку
Центральную библиотеку Гусева посетили представители общества «Гумбиннен», объединившего людей, чьи семьи до второй мировой войны жили в восточно-прусском Гумбиннене.

На этот раз они привезли с собой подарки: брошюры с информацией о городе и тех, кто жил на его территории столетие назад. А также номера журнала Gumbinner Heimatbrief — начиная с 1970 года!

Хайнц-Герман Ротманн выразил желание дружить и сотрудничать с библиотекой.

Кстати, в последнем номере журнала опубликован материал о визите гусевской делегации в Билефельд (Германия) в апреле этого года, в том числе, и отзыв библиотекаря О. Б. Балуевой, входившей в состав делегации, о впечатлениях от поездки.

Городская библиотека приглашает жителей города в читальный зал, где будут храниться все эти издания.
библиотека Гумбиннен
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