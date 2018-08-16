/ / / Артур Штайнер — скульптор-анималист родом из Гумбиннена

С 1903 года Артур Штайнер проживал в Кёнигсберге. В конце 1920х скульптор создал скульптуру лося, которую приобрела фабрика майолики в качестве модели. В последующие годы фабрика приобрела также другие многочисленные работы мастера. В музее Восточной Пруссии, в немецком городе Люнебург, хранится керамическая фигура, предположительно выполненная фабрикой по модели Штайнера.
Скульптура «Лиза с котятами» была создана Артуром Штайнеррм в 1941 году. Выставляется в Музее Мирового океана в Калининграде.
Одна из скульптур Штайнера была передана в качестве подарка Вильгельму II в Дорн. Среди работ мастера также были военные мемориалы, бронзовый бюст и другие. Кёнигсберский скульптор Станислав Кауэр настолько ценил Штайнера, что оставил тому после смерти свои инструменты и запас мрамора.
В 1945 году Штайнер был эвакуирован из Кёнигсберга. В послевоенное время он проживал в немецком городе Эрфурте.
Скульптура «Ребёнок с кошкой» была создана Лизелоттой Штайнер в 1934 году. Расположена в Калининграде возле подъезда дома 73 на улице Коммунальной.
После смерти супруги в 1948 году вновь женился в 1951 году. Второй супругой скульптора стала его ученица из Кёнигсберга, Лизелотта Штайнер (в девичестве — Бакшиз). Её авторству принадлежит одна из самых известных скульптур Калининграда — «Ребёнок с кошкой». С 2007 года скульптура имеет статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Штайнер является автором более 40 работ. Однако в Калининграде находится всего четыре известных работы мастера. Три работы: «Орангутан», «Обезьянья любовь» и «Чаша с утками» хранятся в городском зоопарке. Четвёртая скульптура «Лизонька с котятами» выставляется в Музее Мирового океана в Калининграде.
Скульптор скончался 24 сентября 1960 года в Лихене в Германии.
Владимир Летягин