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Артур Штайнер — скульптор-анималист родом из Гумбиннена

16 августа 2018, 14:29

Скульптура «Орангутанг» была создана Артуром Штайнеррм в 1930 году. Находится в городском зоопарке Калининграда.
Артур Штайнер родился 2 июля 1885 года в Гумбиннене. После окончания гимназии он работал учеником продавца в зоологическом магазине. В этот период Штайнер стал создавать первые скульптуры животных.

С 1903 года Артур Штайнер проживал в Кёнигсберге. В конце 1920х скульптор создал скульптуру лося, которую приобрела фабрика майолики в качестве модели. В последующие годы фабрика приобрела также другие многочисленные работы мастера. В музее Восточной Пруссии, в немецком городе Люнебург, хранится керамическая фигура, предположительно выполненная фабрикой по модели Штайнера.


Скульптура «Лиза с котятами» была создана Артуром Штайнеррм в 1941 году. Выставляется в Музее Мирового океана в Калининграде.

Одна из скульптур Штайнера была передана в качестве подарка Вильгельму II в Дорн. Среди работ мастера также были военные мемориалы, бронзовый бюст и другие. Кёнигсберский скульптор Станислав Кауэр настолько ценил Штайнера, что оставил тому после смерти свои инструменты и запас мрамора.

В 1945 году Штайнер был эвакуирован из Кёнигсберга. В послевоенное время он проживал в немецком городе Эрфурте.


Скульптура «Ребёнок с кошкой» была создана Лизелоттой Штайнер в 1934 году. Расположена в Калининграде возле подъезда дома 73 на улице Коммунальной.

После смерти супруги в 1948 году вновь женился в 1951 году. Второй супругой скульптора стала его ученица из Кёнигсберга, Лизелотта Штайнер (в девичестве — Бакшиз). Её авторству принадлежит одна из самых известных скульптур Калининграда — «Ребёнок с кошкой». С 2007 года скульптура имеет статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Штайнер является автором более 40 работ. Однако в Калининграде находится всего четыре известных работы мастера. Три работы: «Орангутан», «Обезьянья любовь» и «Чаша с утками» хранятся в городском зоопарке. Четвёртая скульптура «Лизонька с котятами» выставляется в Музее Мирового океана в Калининграде.

Скульптор скончался 24 сентября 1960 года в Лихене в Германии.

Владимир Летягин
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