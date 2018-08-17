/ / / Твои люди, город: сохранить планету для себя и будущего

17 августа 2018, 13:00

В канун первого сентября я бы хотел рассказать о школьнице, которая своим примером доказала, что устойчиво складывающееся мнение «о потерянном поколении», которое давно уже живет в виртуальном мире компьютерных игр и социальных сетей — ошибочно. Молодежь также, как и взрослые, пытается решить проблемы, стоящие перед нашим обществом, старается в силу своих возможностей помогать решать их., — говорит ученица МОУ СОШ № 5 Дарья Кривозубова. —Дарья Кривозубова вместе со своим учителем — педагогом дополнительного образования МОУ СОШ № 5 Оксаной Гриб подготовили проект «Ручей „Парковый“. Интеграция естественного водотока и города», который попал на XV Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия», который проходил в конце мая в Санкт-Петербурге., — рассказывает Даша.Гусевская школьница представляла свой проект на площадке Петербургского государственного университета путей сообщения в номинации «Архитектурный образ моей малой Родины», где помимо нее защищали свои проекты 19 студентов и два преподавателя. Причем, Дарья Кривозубова была единственной школьницей., — говорит Даша. —Остается лишь надеяться, что власти Калининграда заинтересуются проектом гусевской школьницы и ее учителя и возьмут его за основу.Первого сентября Дарья Кривозубова вновь придет в школу к своим одноклассникам и любимым учителям. Для нее этот год будет сложным — впереди выпускные экзамены и поступление в вуз. Так пожелаем ей удачи и свершения всех намеченных планов. А педагогу дополнительного образования МОУ СОШ № 5 Оксане Гриб больше увлеченных учеников.