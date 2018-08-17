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Информационный сайт города Гусева

Твои люди, город: сохранить планету для себя и будущего

17 августа 2018, 13:00
В канун первого сентября я бы хотел рассказать о школьнице, которая своим примером доказала, что устойчиво складывающееся мнение «о потерянном поколении», которое давно уже живет в виртуальном мире компьютерных игр и социальных сетей — ошибочно. Молодежь также, как и взрослые, пытается решить проблемы, стоящие перед нашим обществом, старается в силу своих возможностей помогать решать их.

— Некоторые взрослые называют нашу молодежь поколением больших пальцев, — говорит ученица МОУ СОШ № 5 Дарья Кривозубова. — Действительно, я и мои сверстники много времени проводим в телефоне, но не только для игр и развлечения. В большей степени с развитием сети Интернет и мобильной связи нам стала доступна любая информация, которая помогает, в том числе, и в учебе.

Дарья Кривозубова вместе со своим учителем — педагогом дополнительного образования МОУ СОШ № 5 Оксаной Гриб подготовили проект «Ручей „Парковый“. Интеграция естественного водотока и города», который попал на XV Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия», который проходил в конце мая в Санкт-Петербурге.

— Конкурс проходил в течение трех дней на площадках трех ведущих вузов северной столицы: Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I и Санкт-Петербургского политехнического университета, — рассказывает Даша.

Гусевская школьница представляла свой проект на площадке Петербургского государственного университета путей сообщения в номинации «Архитектурный образ моей малой Родины», где помимо нее защищали свои проекты 19 студентов и два преподавателя. Причем, Дарья Кривозубова была единственной школьницей.

— Было страшно в такой компании?

— К сожалению, мой педагог Оксана Михайловна в силу причин не смогла поехать со мной, чтобы принять участие в работе форума, но со мной были мои родители, которые поддерживали меня во время защиты проекта.

— А почему вы писали проект про ручей «Парковый», который течет в Калининграде? Неужели в Гусеве нет проблем с экологией?

— Дело в том, что этот проект начинала писать одна из бывших учениц Оксаны Михйаловны, которая уже окончила школу, — говорит Даша. — И она предложила мне закончить этот проект. К тому же ручей «Парковый» знаком не только жителям областного центра, но и гусевцам. Многие из нас посещали зоопарк, гуляли по аллеям Центрального парка и видели, в каком состоянии находится ручей, который течет по этим территориям через центр города. Да и сами жители города Калининграда высказываются о том, что ручей пора привести в порядок. Вот мы с Оксаной Михайловной и предложили в своем проекте варианты решения этой проблемы с минимальными затратами.

Остается лишь надеяться, что власти Калининграда заинтересуются проектом гусевской школьницы и ее учителя и возьмут его за основу.

Первого сентября Дарья Кривозубова вновь придет в школу к своим одноклассникам и любимым учителям. Для нее этот год будет сложным — впереди выпускные экзамены и поступление в вуз. Так пожелаем ей удачи и свершения всех намеченных планов. А педагогу дополнительного образования МОУ СОШ № 5 Оксане Гриб больше увлеченных учеников.

Сергей Каюков «За доблестный труд»

P. S. Конкурс, в котором принимала участие Дарья Кривозубова, проходил в мае. Мы специально не стали давать этот материал в конце учебного года и решили опубликовать его перед Днем знаний, чтобы привлечь внимание учеников гусевских школ к тому, что ежегодно проводится немало конкурсов, в которых вы можете принять участие. Разыгрываются сотни грантов для реализации проектов. Не бойтесь принимать в них участие. И пусть вы не станете победителем того или иного конкурса, зато вы получите опыт, а это очень много. Обращаемся и к вам, уважаемые учителя, среди ваших учеников есть талантливые и увлеченные подростки. Так давайте вместе развеем миф «о потерянном поколении». В ваших силах вовлечь их и в учебный процесс, и в научную работу. И мы уверены, что родители поддержат и вас, и своих детей.
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