8 сентября в Спортивной школе города Гусева пройдёт День открытых дверей

21 августа 2018, 09:52

8 сентября 2018 года в Муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа города Гусева» пройдет день открытых дверей. Родители и будущие спортсмены смогут познакомится с тренерским составом по видам спорта, задать интересующие вопросы и записаться на понравившийся вид спорта.



Все занятия в спортивной школе проводятся бесплатно. Главное Ваше желание!



Ждем всех 8 сентября 2018 года с 10.00 часов до 12.00 по адресу г. Гусев ул. Красноармейская 1. МАУ «Спортивная школа города Гусева».

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