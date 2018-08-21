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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация ищет подрядчика для ремонта дороги на улице Профсоюзной

21 августа 2018, 11:45
Городская администрация ищет подрядчика для ремонта дороги на улице Профсоюзной
Городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту дорожного покрытия на улице Профсоюзной в городе Гусеве. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная и максимальная цена контракта оценивается в 1 938 818 рублей. Победитель аукциона определиться 3 сентября.
дороги госзакупки
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Просто слон
# 1Просто слон
стопе, а брусчатку куда?
Сегодня, 15:07   ЦитироватьОтветить0

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