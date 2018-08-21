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Ребята из Спортивной школы города Гусева отдохнули в лагере «Жемчужина»

21 августа 2018, 13:20
Ребята из Спортивной школы города Гусева отдохнули в лагере «Жемчужина»
С 5 по 18 августа 2018 года ребята из спортивной школы города Гусева в количестве 20 человек под руководством тренеров Стребковой Елены Леонидовны и Блохина Егора Викторовича находились в оздоровительном лагере «Жемчужина» на берегу озера Виштынец Нестеровского района. На протяжении двух недель ребята проживали на берегу живописного озера, купались, участвовали в играх, а так же проходили мастер классы.

День начинался с тренировок, пока еще спит весь лагерь, наши дети уже на пробежке. А дальше начинался день по расписанию оздоровительного лагеря.

Наш отряд назывался «Непобедимый», участвуя в конкурсах, присваивались жемчужины и наши спортсмены были в лидерах, не смотря на то, что считались самыми маленькими среди остальных ребят. Особенно нашим детям нравилось играть в лазертак, вожатые старались часто проводить эту игру. По вечерам проводилась дискотека, флешмоб, костры. Костер разжигался в полной тишине и когда он разгоревшись все ребята пели песню про Россию. В субботу был родительский день, на кануне шла концертная подготовка, чтоб порадовать родителей, чему они научились за неделю.

18 августа состоялся отъезд. Наши дети долго прощались с новыми друзьями, поблагодарили нашу вожатую, а особенно поваров за вкусно приготовленные блюда.
Спортивная школа города Гусева лагерь
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