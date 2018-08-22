/ / / «Единая Россия» провела общегородской форум «Гусев — выход на новый уровень»

Главной целью мероприятия стала инициатива максимально вовлечь жителей в обсуждение Программы развития Гусевского городского округа на 2018–2023 годы.
Форум прошел на площадке Гусевского агропромышленного колледжа. В его работе приняли участие партийцы, представители местной администрации, депутаты окружного Совета депутатов, специалисты различных сфер и активные жители города, а таких сегодня было около 400 человек.
После торжественного открытия мероприятия его участники разделились на группы по семи тематическим направлениям:
- ЖКХ, благоустройство и инфраструктура;
- образование;
- культура;
- здравоохранение;
- спорт и физическая культура;
- развитие и поддержка предпринимательства, бизнес;
- АПК и развитие сельских территорий.
В каждой группе был свой модератор, который предлагал темы для обсуждения и записывал все предложения, высказанные жителями. Работа получилась насыщенная и плодотворная.
Во время дискуссий были отмечены положительные изменения в муниципалитете, насущные проблемы, а также звучали и различные предложения, такие как открытие стационарного дистанционного центра образования, создание городского пляжа, аттракционов на территории ФОКа, тематическое озеленение города, народного парка с различными арт-пространствами и многое другое.
«Главная задача форума — это получить обратную связь от жителей. Услышать, что мы делаем правильно, а что нет, на что необходимо обратить внимание или что, может быть, делать не стоит, собрать всю информацию и зафиксировать предложения гусевцев, которые помогут сделать наш округ еще лучше», — сказал Александр Китаев.
В заключение мероприятия состоялось подведение итогов, где представители от каждой группы аккумулировали все предложения и пожелания жителей и озвучили их всем участникам.