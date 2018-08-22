/ / / «Единая Россия» провела общегородской форум «Гусев — выход на новый уровень»

22 августа 2018, 21:37

ЖКХ, благоустройство и инфраструктура;



образование;



культура;



здравоохранение;



спорт и физическая культура;



развитие и поддержка предпринимательства, бизнес;



АПК и развитие сельских территорий.



Сегодня, 22 августа, местное отделение Парии «Единая Россия» организовало и провело общегородской форум «Гусев — выход на новый уровень».Главной целью мероприятия стала инициатива максимально вовлечь жителей в обсуждение Программы развития Гусевского городского округа на 2018–2023 годы.Форум прошел на площадке Гусевского агропромышленного колледжа. В его работе приняли участие партийцы, представители местной администрации, депутаты окружного Совета депутатов, специалисты различных сфер и активные жители города, а таких сегодня было около 400 человек.После торжественного открытия мероприятия его участники разделились на группы по семи тематическим направлениям:В каждой группе был свой модератор, который предлагал темы для обсуждения и записывал все предложения, высказанные жителями. Работа получилась насыщенная и плодотворная.Во время дискуссий были отмечены положительные изменения в муниципалитете, насущные проблемы, а также звучали и различные предложения, такие как открытие стационарного дистанционного центра образования, создание городского пляжа, аттракционов на территории ФОКа, тематическое озеленение города, народного парка с различными арт-пространствами и многое другое., — сказал Александр Китаев.В заключение мероприятия состоялось подведение итогов, где представители от каждой группы аккумулировали все предложения и пожелания жителей и озвучили их всем участникам.