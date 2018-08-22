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Информационный сайт города Гусева

«Единая Россия» провела общегородской форум «Гусев — выход на новый уровень»

22 августа 2018, 21:37
«Единая Россия» провела общегородской форум «Гусев — выход на новый уровень»
Сегодня, 22 августа, местное отделение Парии «Единая Россия» организовало и провело общегородской форум «Гусев — выход на новый уровень».

Главной целью мероприятия стала инициатива максимально вовлечь жителей в обсуждение Программы развития Гусевского городского округа на 2018–2023 годы.

Форум прошел на площадке Гусевского агропромышленного колледжа. В его работе приняли участие партийцы, представители местной администрации, депутаты окружного Совета депутатов, специалисты различных сфер и активные жители города, а таких сегодня было около 400 человек.

После торжественного открытия мероприятия его участники разделились на группы по семи тематическим направлениям:

  • ЖКХ, благоустройство и инфраструктура;
  • образование;
  • культура;
  • здравоохранение;
  • спорт и физическая культура;
  • развитие и поддержка предпринимательства, бизнес;
  • АПК и развитие сельских территорий.

В каждой группе был свой модератор, который предлагал темы для обсуждения и записывал все предложения, высказанные жителями. Работа получилась насыщенная и плодотворная.

Во время дискуссий были отмечены положительные изменения в муниципалитете, насущные проблемы, а также звучали и различные предложения, такие как открытие стационарного дистанционного центра образования, создание городского пляжа, аттракционов на территории ФОКа, тематическое озеленение города, народного парка с различными арт-пространствами и многое другое.

«Главная задача форума — это получить обратную связь от жителей. Услышать, что мы делаем правильно, а что нет, на что необходимо обратить внимание или что, может быть, делать не стоит, собрать всю информацию и зафиксировать предложения гусевцев, которые помогут сделать наш округ еще лучше», — сказал Александр Китаев.

В заключение мероприятия состоялось подведение итогов, где представители от каждой группы аккумулировали все предложения и пожелания жителей и озвучили их всем участникам.
Единая Россия
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Гость гость
# 1Гость гость
Проведенное мероприятие заслуживает похвалы. Знать нужды и чаяние электората надо. Можно что-то почерпнуть и для своей предвыборной программы.
А по факту - как говориться, на что денег (см. бюджета) хватит.
И приглашенные "гости" тоже "сливки сняли" с указанного мероприятия. В частности Кропоткин, раздал грамоты за своей подписью и печатью "Единой России" и книги с фото Калининграда. Тем самым отметился и так не навязчиво предложил потенциальным избирателям 09.09.2018 произвести правильный выбор. Вот на такие "прихваты" уж точно смотреть противно.
Вчера, 22:22   ЦитироватьОтветить1
Прохожий
# 2Прохожий
Интересно, а в рабочее время разве можно проводить партийные мероприятия?
И если этим людям на работе нечего делать, зачем их держат там?
Вчера, 22:38   ЦитироватьОтветить2
Пусть говорят
# 3Пусть говорят
Мероприятие очень правельное. Так и надо.
Вчера, 23:15   ЦитироватьОтветить1
Миша
# 4Миша
Цитата: Прохожий
Интересно, а в рабочее время разве можно проводить партийные мероприятия?
И если этим людям на работе нечего делать, зачем их держат там?

Это не собрание, а общегородской форум. Разницу почувствуйте.. И ЕР там пахло только в самом начале, как правильно заметили выше, когда Кропоткин раздал книги и грамоты. А так политики даже не касались и никто не за кого не агитировал. Поверьте одному из участников на слово.
Вчера, 23:31   ЦитироватьОтветить2
Участник
# 5Участник
Выход на новый уровень - новое дно.
Сегодня, 06:23   ЦитироватьОтветить0

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