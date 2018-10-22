/ / / Для борьбы с зимней скользкостью Гусевские дорожники заготовили более 1300 тонн соли

22 октября 2018, 17:28

21 октября свой профессиональный праздник отметили: строители, инженеры, проектировщики, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог, все кто имеет отношение к дорожно-хозяйственной отрасли. В их числе и сотрудники гусевского подразделения ООО «ДЭП 39», которым руководит Владимир Литвиненко.Гусевское подразделение было создано в 2011 году, специально для обслуживания федеральных и региональных дорог от Черняховска до Чернышевского. В общей сложности это более 1 миллиона квадратных метров дорог, обочин и кюветов. Десятки единиц техники, которая эксплуатируется практически круглый год, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.— говорит руководитель подразделения Владимир Литвиненко, —В следующем году сотрудники гусевского подразделения ООО «ДЭП 39» планируют отремонтировать участок федеральной трассы от 120 до 132 километра, которая проходит по Гусевскому району.— продолжает Владимир Литвиненко, —Для борьбы с зимней скользкостью на предприятии уже заготовлено более 1300 тонн соли.— рассказывает Владимир Литвиненко, —На предприятие мы приехали ранним утром, когда Владимир Литвиненко проводил инструктаж по безопасности и здоровьесбережения перед выпуском техники на объект. И каждый сотрудник, даже кто уже много лет каждое утро, а то и ночью, выезжает на трассу, внимательно слушал. Руководитель подразделения сам лично даже осматривал технику: висят ли знаки ограничения скорости, работает ли проблесковый маячок и лишь после этого подписывал путевой лист. Годы службы в рядах вооруженных сил и армейская дисциплина дают о себе знать.— улыбается Владимир Литвиненко, —