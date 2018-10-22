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Информационный сайт города Гусева

Для борьбы с зимней скользкостью Гусевские дорожники заготовили более 1300 тонн соли

22 октября 2018, 17:28
21 октября свой профессиональный праздник отметили: строители, инженеры, проектировщики, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог, все кто имеет отношение к дорожно-хозяйственной отрасли. В их числе и сотрудники гусевского подразделения ООО «ДЭП 39», которым руководит Владимир Литвиненко.

Гусевское подразделение было создано в 2011 году, специально для обслуживания федеральных и региональных дорог от Черняховска до Чернышевского. В общей сложности это более 1 миллиона квадратных метров дорог, обочин и кюветов. Десятки единиц техники, которая эксплуатируется практически круглый год, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.

«В текущем году мы отремонтировали два больших участка дороги, — говорит руководитель подразделения Владимир Литвиненко, — от Черняховска до поселка Веселовка и от 132 километра федеральной трассы Калининград — Москва до 150. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия были в порядок приведены обочины, кюветы. Установлены новые и заменены старые знаки. Установлены новые остановочные павильоны».

В следующем году сотрудники гусевского подразделения ООО «ДЭП 39» планируют отремонтировать участок федеральной трассы от 120 до 132 километра, которая проходит по Гусевскому району.

«Сейчас мы готовимся к зиме, — продолжает Владимир Литвиненко, — окашиваем кюветы, очищаем обочины, ставим знаки. Ведь до сих пор культура водителей в нашем регионе оставляет желать лучшего. По-прежнему из окон автомобилей на дорогу или в кювет летят пустые бутылки или иная пластиковая тара из-под еды. До сих пор воруют дорожные знаки. И уж совсем непонятно, когда жители поселков громят или разбирают новые, только что установленные остановочные павильоны, не думая о том, что завтра им самим придется стоять пронизанными ветром или под дождем в ожидании автобуса».

Для борьбы с зимней скользкостью на предприятии уже заготовлено более 1300 тонн соли.

«В общей сложности в коллективе работает от 15 до 20 человек. — рассказывает Владимир Литвиненко, — Есть те, кто трудится на предприятии со дня его основания. Особо хочется отметить водителя Ивана Техненко, бригадира дорожных рабочих Дениса Филатова, дорожных рабочих Михаила Качурец и Вячеслава Михалева, а также классного специалиста по спецтехнике Валерия Нарайкина».

На предприятие мы приехали ранним утром, когда Владимир Литвиненко проводил инструктаж по безопасности и здоровьесбережения перед выпуском техники на объект. И каждый сотрудник, даже кто уже много лет каждое утро, а то и ночью, выезжает на трассу, внимательно слушал. Руководитель подразделения сам лично даже осматривал технику: висят ли знаки ограничения скорости, работает ли проблесковый маячок и лишь после этого подписывал путевой лист. Годы службы в рядах вооруженных сил и армейская дисциплина дают о себе знать.

«А иначе не могу, — улыбается Владимир Литвиненко, — во всем должен быть порядок, а на дороге тем более».

Сергей Каюков «За доблестный труд»
дороги
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kisa41
# 1kisa41
прощай машина
22 октября 2018 21:01   ЦитироватьОтветить0
Гость Леха
# 2Гость Леха
Готовте ребята весной свои авто к кузовному ремонту и покраске.
Вчера, 17:01   ЦитироватьОтветить0

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