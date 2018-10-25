Сегодня в Гусеве прошли мероприятия, посвящённые 100-летию ВЛКСМ. В торжественном митинге на привокзальной площади приняли участие заместитель главы администрации Гусевского городского округа Л. И. Томина, участник Великой Отечественной войны, почётный житель города С. Т. Семенихин, представители ветеранских организаций, учащиеся образовательных учреждений. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Памятными медалями в честь 100-летия образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи были награждены многие известные жители города, внесшие значительный вклад в становление Калининградской области и развитие Гусева. Участники мероприятия почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего возложили алые гвоздики к подножию памятного знака.
Продолжились юбилейные мероприятия в Гусевском историко-краеведческом музее, где прошло импровизированное комсомольское собрание под председательством главы Гусевского городского округа А. П. Гнездилова. Представители старшего поколения рассказали собравшимся, среди которых было немало учащихся школ города, об истории создания комсомольской организации, её роли в развитии советского государства. Делились воспоминаниями, пели гимн ВЛКСМ.
После церемонии награждения все перешли в малый выставочный зал музея, где ознакомились с экспозицией, приуроченной к столетнему юбилею комсомола. Здесь представлены значки, почётные грамоты, исторические фотографии, интересные материалы, есть даже бюст В. И. Ленина.
Мероприятия по случаю 100-летия ВЛКСМ продолжатся в Гусеве и завтра. В 17.00 часов в городском Доме культуры состоится торжественное мероприятие и концерт.
Сегодня в Гусеве прошли мероприятия, посвящённые 100-летию ВЛКСМ
25 октября 2018, 19:24
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