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Информационный сайт города Гусева

Грюнвайтшен — Грюнвайден — Новостройка

13 ноября 2018, 14:03
Дорожный указатель на въезде в Новостройку. Июль 2012 год.
Поселение Грюнвайтшен, сейчас это поселок Новостройка, известно прежде всего тем, что оно оказалось немного западнее основного очага боёв русской армии во время Первой мировой войны под Гумбинненом. В районе посёлка захоронено много воинов той далекой войны, столетие окончания которой недавно отмечалось.


Грюнвайден. 1943 год.


Жилой дом в Грюнвайтшене. 1918-1919 годы.

Грюнвайтшен никогда не был большим поселением. Здесь располагалась крупная усадьба и несколько фермерских хозяйств, которые занимались в основном животноводством и выращиванием кормовых видов растений. Также в посёлке было несколько хуторов, большая часть из которых уже не существует.


Захоронение русских и немецких воинов. Август 2014 год.

Как уже писалось выше, рядом с Новостройкой находится немало захоронений Первой мировой войны. В двух километрах к западу от посёлка у бывшего хутора Вороново расположено кладбище, где покоятся 25 немецких и 8 русских солдат. В двух километрах к юго-западу похоронено 11 кавалеристов лейб-гвардии Кирасирского полка во главе с корнетом А. А. Колокольцевым. Здесь установлен памятный крест.


Бетонные кресты. Сентябрь 2013 год.

Еще одно крупное и самое, пожалуй, известное кладбище расположено восточнее от посёлка. Там похоронено 19 русских и 30 немецких воинов. Северо-восточные Новостройки на месте бывшего поселка Йдцунен есть крупное кладбище, где похоронен 91 немецкий солдат. Рядом на территории имения Вебер есть ещё захоронение с 13-ю немецкими солдатами и 5-ю русскими воинами. К северу от Новостройки на месте бывшего посёлка Коврово существовало довольно большое кладбище немецких солдат, где были захоронены также и русские воины.


Захоронение 19 русских и 30 немецких воинов. Август 2014 год.

И это довольно неполная информация о погребениях солдат времен Первой мировой войны в районе Новостройки. Вблизи поселка находится много безымянных могил, о которых нам ничего неизвестно.

Владимир Летягин
история Новостройка
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