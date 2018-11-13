/ / / Грюнвайтшен — Грюнвайден — Новостройка

13 ноября 2018, 14:03

Владимир Летягин

Поселение Грюнвайтшен, сейчас это поселок Новостройка, известно прежде всего тем, что оно оказалось немного западнее основного очага боёв русской армии во время Первой мировой войны под Гумбинненом. В районе посёлка захоронено много воинов той далекой войны, столетие окончания которой недавно отмечалось.Грюнвайтшен никогда не был большим поселением. Здесь располагалась крупная усадьба и несколько фермерских хозяйств, которые занимались в основном животноводством и выращиванием кормовых видов растений. Также в посёлке было несколько хуторов, большая часть из которых уже не существует.Как уже писалось выше, рядом с Новостройкой находится немало захоронений Первой мировой войны. В двух километрах к западу от посёлка у бывшего хутора Вороново расположено кладбище, где покоятся 25 немецких и 8 русских солдат. В двух километрах к юго-западу похоронено 11 кавалеристов лейб-гвардии Кирасирского полка во главе с корнетом А. А. Колокольцевым. Здесь установлен памятный крест.Еще одно крупное и самое, пожалуй, известное кладбище расположено восточнее от посёлка. Там похоронено 19 русских и 30 немецких воинов. Северо-восточные Новостройки на месте бывшего поселка Йдцунен есть крупное кладбище, где похоронен 91 немецкий солдат. Рядом на территории имения Вебер есть ещё захоронение с 13-ю немецкими солдатами и 5-ю русскими воинами. К северу от Новостройки на месте бывшего посёлка Коврово существовало довольно большое кладбище немецких солдат, где были захоронены также и русские воины.И это довольно неполная информация о погребениях солдат времен Первой мировой войны в районе Новостройки. Вблизи поселка находится много безымянных могил, о которых нам ничего неизвестно.