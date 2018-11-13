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Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда заняла первое место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда» среди инвалидов по зрению

13 ноября 2018, 18:11
Гусевская команда заняла первое место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда» среди инвалидов по зрению
Сегодня представители получателей социальных услуг МБУ «КЦСОН в ГГО» и представители Гусевского отделения Всероссийского общества слепых приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда», которая проводилась в городе Калининграде и была посвящена Международному дню белой трости.

Игра была организованна Калининградской областной организацией «Всероссийское общество слепых» совместно со специализированной библиотекой для слепых. В интеллектуальной борьбе приняли участие 7 команд из разных городов области.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Гусевская команда второй год сохраняет лидирующие позиции и в этот раз снова завоевала первое место!
общество слепых Что Где Когда
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