Сегодня для Гусевского отделения Всероссийского Общества Слепых знаменательная дата — 65-лет со дня образования! В городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное этой дате. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Поздравить, вручить подарки и благодарственные письма за добросовестный труд в общественной организации пришли официальные лица: глава Гусевского городского округа и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы городской администрации Людмила Томина, председатель Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых Владимир Храбран.
Гусевская местная организация Всероссийского Общества слепых была организована в 1954 году и объединяет более 200 инвалидов по зрению в четырёх районах: Гусевский, Краснознаменский, Нестеровский и Озёрский. С 2011 года и по настоящее время председателем организация является Андреева Ольга Ивановна. Вместе со своими помощниками, членами бюро и ревизионной комиссии, она организует работу организации, вовлекает её членов в участие в городских и областных смотрах, конкурсах, фестивалях спорта и творчества.
Андрей Гнездилов выразил теплые слова благодарности Ольге Андреевой и всему коллективу цитатой Антуана де Сент-Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» и добавил: «слеп не тот кто не видит звезды и солнце и не тот, кто с собакой-поводырем, а те, чьи души утопают в потемках, думая лишь о себе»
Гусевское отделение Всероссийского Общества слепых отмечает 65-летие
10 июля 2019, 16:10
общество слепых
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