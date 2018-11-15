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В Гусеве по второму разу плодоносят сливы

15 ноября 2018, 11:08
В Гусеве по второму разу плодоносят сливы
В Калининградской области сливы плодоносят по второму разу. Необычное явление наблюдают жители Гусева. Три дерева на проспекте Ленина радуют свежей листвой, плоды сливы сейчас напоминают зелёные оливки.

Горожане гадают, почему деревья перепутали времена года, причём тут молния и смогут ли поспеть плоды к рождеству, ответы ищут в социальных сетях.

На носу зима, а деревья в Гусеве думают, что лето. Жители пятиэтажки на проспекте Ленина рассказывают об аномалии в социальных сетях, скептики не верят, но, количество просмотров увеличивается день ото дня.

Дмитрий Чибисов, житель Гусева:
— Такой урожай первый раз вижу. Сливы ели летом всегда, а сейчас дело к зиме просто фантастика какая-то.

Сладкие сливы тёмно-синего цвета сняли ещё в конце августа, а в сентябре во дворе наблюдали настоящее светопреставление, рядом с этими деревьями несколько раз ударила молния.

Виталий Крицкий, житель Гусева:
— Буквально в нескольких метрах были разрывы этой молнии, были сильные хлопки, выстрелы, как будто взрывается. Переживали, машины рядом стоят, когда утром проснулись, посмотрели, ветки прямо полопались, я так понимаю от разрывов грозы обычно весной она цветёт, а потом появляются плоды, но сейчас плоды вылезли без цвета совершенно.

Теперь горожане гадают, виновата молния, или тёплая осень. Специалисты называют такое явление второй вегетацией.

Погода часто обманывает деревья, к примеру, 7 лет назад в соседнем Нестерове накануне зимы цвели каштаны. У этой сливы есть шанс подарить спелые плоды к новогоднему столу.

Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»
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валера
# 1валера
А когда в "парнике" перед новым храмом начнут плодоносить помидоры с огурцами?
Сегодня, 17:15   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
валера,
Никогда. Это не парник.
Сегодня, 17:54   ЦитироватьОтветить0

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