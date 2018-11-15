/ / / В Гусеве по второму разу плодоносят сливы

15 ноября 2018, 11:08

В Калининградской области сливы плодоносят по второму разу. Необычное явление наблюдают жители Гусева. Три дерева на проспекте Ленина радуют свежей листвой, плоды сливы сейчас напоминают зелёные оливки.Горожане гадают, почему деревья перепутали времена года, причём тут молния и смогут ли поспеть плоды к рождеству, ответы ищут в социальных сетях.На носу зима, а деревья в Гусеве думают, что лето. Жители пятиэтажки на проспекте Ленина рассказывают об аномалии в социальных сетях, скептики не верят, но, количество просмотров увеличивается день ото дня.Сладкие сливы тёмно-синего цвета сняли ещё в конце августа, а в сентябре во дворе наблюдали настоящее светопреставление, рядом с этими деревьями несколько раз ударила молния.Теперь горожане гадают, виновата молния, или тёплая осень. Специалисты называют такое явление второй вегетацией.Погода часто обманывает деревья, к примеру, 7 лет назад в соседнем Нестерове накануне зимы цвели каштаны. У этой сливы есть шанс подарить спелые плоды к новогоднему столу.