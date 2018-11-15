/ / / В Гусеве по второму разу плодоносят сливы

Горожане гадают, почему деревья перепутали времена года, причём тут молния и смогут ли поспеть плоды к рождеству, ответы ищут в социальных сетях.
На носу зима, а деревья в Гусеве думают, что лето. Жители пятиэтажки на проспекте Ленина рассказывают об аномалии в социальных сетях, скептики не верят, но, количество просмотров увеличивается день ото дня.
Дмитрий Чибисов, житель Гусева:
— Такой урожай первый раз вижу. Сливы ели летом всегда, а сейчас дело к зиме просто фантастика какая-то.
Сладкие сливы тёмно-синего цвета сняли ещё в конце августа, а в сентябре во дворе наблюдали настоящее светопреставление, рядом с этими деревьями несколько раз ударила молния.
Виталий Крицкий, житель Гусева:
— Буквально в нескольких метрах были разрывы этой молнии, были сильные хлопки, выстрелы, как будто взрывается. Переживали, машины рядом стоят, когда утром проснулись, посмотрели, ветки прямо полопались, я так понимаю от разрывов грозы обычно весной она цветёт, а потом появляются плоды, но сейчас плоды вылезли без цвета совершенно.
Теперь горожане гадают, виновата молния, или тёплая осень. Специалисты называют такое явление второй вегетацией.
Погода часто обманывает деревья, к примеру, 7 лет назад в соседнем Нестерове накануне зимы цвели каштаны. У этой сливы есть шанс подарить спелые плоды к новогоднему столу.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»