/ / / Гусевский участковый стал лучшим в области

Службе участковых исполняется 95 лет. В канун праздника в Калининграде прошли торжества в честь полицейских. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
В самом западном регионе России служат более 230 участковых уполномоченных. Это они первыми приходят на помощь во время конфликтов на городских улицах и в домах, защищают жителей своих районов.
ВРИО начальника регионального УМВД Андрей Слуцкий поздравил стражей порядка с праздником и вручил им благодарственные письма, грамоты и ценные подарки.
По итогам года, лучшим участковым стал Сергей Захаров из Гусевского района.
Сергей Захаров старший участковый уполномоченный полиции Гусевского района:
— Основная работа с населением, с гражданами. Приходить на помощь. Оказывать содействие в любых жизненных вопросах. Это касается и правоохранительных органов. Это может быть и юридическая помощь, социальная, адаптационная. На своём участке мы являемся микро-министрами МВД.
Валерий Долгих начальник управления организации деятельности организации участковых уполномоченных полиции УМВД Калининградской области:
— Участковый находится на работе 24 часа в сутки, а может быть и больше. Одна треть преступлений в Калининградской области раскрыты сотрудниками участковых уполномоченных полиции. Хорошо сработали во время обеспечения охраны общественного порядка во время проведения чемпионата мира по футболу. Сработали на высочайшем уровне. Что было отмечено министерством Российской Федерации.
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