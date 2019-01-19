/ / / Баптистская капелла на Шиллерштрассе

19 января 2019, 11:31

Владимир Летягин

Пруссия в своих границах приветствовала самые различные конфессии. В середине 19-го века из США на территорию Германии стал распространяться баптизм. Его провозвестником стал Йохан Герхард Онекен.Последователи Онекена появились и в Гумбиннене, где возвели в 1924 году свою капеллу в неоготическом стиле на улице Шиллерштрассе. Сейчас это улица Зои Космодемьянской.Хотя община в Гумбиннене насчитывала не более 130 человек, баптистам удалось построить примечательное культовое сооружение благодаря тому, что конфессия имела полную самостоятельность и хорошую организацию, уходившую корнями во времена пуритан Оливера Кромвеля. Истоки немецкого баптизма именно там.Здание бывшей баптистской капеллы пережило все беды 20-го века и сохранилось до наших дней.В восьмидесятых годах 20-го века в здании бывшей капеллы был сильный пожар. На тот момент там располагался гараж и свинарник. После пожара здание восстановили, и оно по-прежнему используется как хозпостройка для нужд детского дома.