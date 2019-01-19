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Баптистская капелла на Шиллерштрассе

19 января 2019, 11:31
Баптистская капелла справа. Фотография сделана в 1928 году.
Пруссия в своих границах приветствовала самые различные конфессии. В середине 19-го века из США на территорию Германии стал распространяться баптизм. Его провозвестником стал Йохан Герхард Онекен.

Последователи Онекена появились и в Гумбиннене, где возвели в 1924 году свою капеллу в неоготическом стиле на улице Шиллерштрассе. Сейчас это улица Зои Космодемьянской.

Хотя община в Гумбиннене насчитывала не более 130 человек, баптистам удалось построить примечательное культовое сооружение благодаря тому, что конфессия имела полную самостоятельность и хорошую организацию, уходившую корнями во времена пуритан Оливера Кромвеля. Истоки немецкого баптизма именно там.

Здание бывшей баптистской капеллы пережило все беды 20-го века и сохранилось до наших дней.


Здание бывшей капеллы в наши дни.

В восьмидесятых годах 20-го века в здании бывшей капеллы был сильный пожар. На тот момент там располагался гараж и свинарник. После пожара здание восстановили, и оно по-прежнему используется как хозпостройка для нужд детского дома.

Владимир Летягин
история
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Гость Алексей
# 1Гость Алексей
Зоя Космодемьянская никогда не была Шиллерштрассе. Её прежнее название Линденштрассе(Липовая улица). Впоследствии(после прихода А.Гитлера к власти) была переименована в Гинденбургштрассе.
19 января 2019 13:01   ЦитироватьОтветить0
Гость владимир
# 2Гость владимир
совершенно верно . часть улицы которая ныне носит название ул. зои космодемьянской . ранее была гинденбургштрассе , но часть ее у детского дома все же носила название шиллерштрассе . это видно по карте гумбиннена
19 января 2019 13:17   ЦитироватьОтветить2
живу в Гусеве
# 3живу в Гусеве
Насколько шире тротуары были, заборы были дальше.
19 января 2019 16:30   ЦитироватьОтветить0
Печально
# 4Печально
Гумбинена был красивый европейский город... Достаться русским, изуродовали весь...
Вчера, 09:21   ЦитироватьОтветить3
Гость Кило Ирисок
# 5Гость Кило Ирисок
Цитата: Печально
Гумбинена был красивый европейский город... Достаться русским, изуродовали весь...

печально, да
Сегодня, 09:11   ЦитироватьОтветить0

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