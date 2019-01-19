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Информационный сайт города Гусева

«Вести.Туризм» в Гусеве

19 января 2019, 15:06
Яркий и самобытный город, который может похвастаться сочетанием самой разнообразной архитектуры и насыщенной культурной жизнью! Поехали!
туризм
1 071 просмотр   |   5 комментариев
4
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Вадим Исаев
# 1Вадим Исаев
Стыдно смотреть этот материал. Ведущие посветили его церкви, а о главном, людях Гусева, ни слова. Говоря о музее, не упомянули толком о герое, чьё имя носит город капитане Гусеве, о герое Советского Союза рядовом Юрии Смирнове, памятник которому был ( не знаю, есть ли сейчас ) в Гусеве, о тяжелом штурме города в январе 1945 года, истории создания Грэсовского парка. Наверное, надо бы упомянуть о военнослужащих гусевского гарнизона, внёсших огромный вклад в само существование города в первое десятилетие советского периода. Без упражнения на пианино ведущей можно бы и обойтись.
19 января 2019 17:18   ЦитироватьОтветить5
Он
# 2Он
Вадим Исаев,
Кто её вообще сюда пустил эту вот именно эту по имени её не хочется называть, пусть валит
19 января 2019 18:48   ЦитироватьОтветить2
Зритель
# 3Зритель
А это не та ....... которая типа из народа была при приезда губернатора?
19 января 2019 19:08   ЦитироватьОтветить5
Он
# 4Он
Зритель,
Да она самая , лживая, лицемерная дамочка, которая шагала по костям ради собственной выгоды
19 января 2019 20:01   ЦитироватьОтветить5
ЕвГен
# 5ЕвГен
Он,
Дарья-Дара-Дария? Ой,отдельный разговор. А уж о "профессионализме" лучше промолчу...
Вчера, 03:41   ЦитироватьОтветить1

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