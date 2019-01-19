«Вести.Туризм» в Гусеве 19 января 2019, 15:06 Яркий и самобытный город, который может похвастаться сочетанием самой разнообразной архитектуры и насыщенной культурной жизнью! Поехали! туризм 1 071 просмотр | 5 комментариев 60 1 2 3 4 5 4 Другие новости по теме Гусевский городской округ принял участие в специализированной выставке «PRO туризм 2016»Детско-юношеский центр объявляет набор детей в объединение «Туризм»5, 6 октября в Гусеве пройдут концерты с участием гостей из ГерманииGS Group вручил гранты авторам лучших проектов городских мероприятий для жителей Гусева Вадим Исаев # 1Вадим Исаев Стыдно смотреть этот материал. Ведущие посветили его церкви, а о главном, людях Гусева, ни слова. Говоря о музее, не упомянули толком о герое, чьё имя носит город капитане Гусеве, о герое Советского Союза рядовом Юрии Смирнове, памятник которому был ( не знаю, есть ли сейчас ) в Гусеве, о тяжелом штурме города в январе 1945 года, истории создания Грэсовского парка. Наверное, надо бы упомянуть о военнослужащих гусевского гарнизона, внёсших огромный вклад в само существование города в первое десятилетие советского периода. Без упражнения на пианино ведущей можно бы и обойтись. 19 января 2019 17:18 ЦитироватьОтветить5 Он # 2Он Вадим Исаев,Кто её вообще сюда пустил эту вот именно эту по имени её не хочется называть, пусть валит 19 января 2019 18:48 ЦитироватьОтветить2 Зритель # 3Зритель А это не та ....... которая типа из народа была при приезда губернатора? 19 января 2019 19:08 ЦитироватьОтветить5 Он # 4Он Зритель,Да она самая , лживая, лицемерная дамочка, которая шагала по костям ради собственной выгоды 19 января 2019 20:01 ЦитироватьОтветить5 ЕвГен # 5ЕвГен Он,Дарья-Дара-Дария? Ой,отдельный разговор. А уж о "профессионализме" лучше промолчу... Вчера, 03:41 ЦитироватьОтветить1 Оставить комментарий Напишите пропущенное слово «Первый ... всегда комом» Отправить комментарий