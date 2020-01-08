Гусев в праздничной иллюминации: обновленная площадь впечатлила гостей и жителей области

В эти новогодние каникулы в Калининградской области как никогда популярным стал внутренний туризм. Жители региона в праздничные дни поехали посмотреть, как там теперь у соседей. Ведь сразу в нескольких городах области только завершились масштабные работы по благоустройству. Одной из самых притягательных точек стала центральная площадь в Гусеве. Она кардинально преобразилась, украшена с особым шиком. И гостям здесь обеспечен тёплый приём.Энтузиасты из молодёжного объединения ищут моделей для необычного онлайн фотоальбома, в котором должно отразиться отношение земляков к переменам. Гусевцы встретили Новый год на полностью обновлённой площади, а украсили её этой зимой особо ярко.Чтобы увидеть нарядную ель высотой с пятиэтажный дом и побывать на новой площади у Храма Всех Святых, в Гусев специально едут со всех уголков области.— Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Шикарно, Гусев всегда был красивый, но сейчас вообще.Многие объясняют, что решили совершить путешествие на восток края, благодаря ярким фотографиям в интернете.С этой задачей, по мнению гусевцев, местная молодёжь справляется на пять с плюсом.Многие гости города признаются, никак не ожидали, что их будет встречать улыбчивая молодёжь и фотографировать на память. Говорят, что после поездки в Гусев, праздничное настроение гарантировано надолго. Праздничными огнями площадь будет радовать до конца января.