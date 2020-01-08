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Гусев в праздничной иллюминации: обновленная площадь впечатлила гостей и жителей области

8 января 2020, 12:54
Гусев в праздничной иллюминации: обновленная площадь впечатлила гостей и жителей области
В эти новогодние каникулы в Калининградской области как никогда популярным стал внутренний туризм. Жители региона в праздничные дни поехали посмотреть, как там теперь у соседей. Ведь сразу в нескольких городах области только завершились масштабные работы по благоустройству. Одной из самых притягательных точек стала центральная площадь в Гусеве. Она кардинально преобразилась, украшена с особым шиком. И гостям здесь обеспечен тёплый приём.

Энтузиасты из молодёжного объединения ищут моделей для необычного онлайн фотоальбома, в котором должно отразиться отношение земляков к переменам. Гусевцы встретили Новый год на полностью обновлённой площади, а украсили её этой зимой особо ярко.

Лёва Рудай, житель Гусева:
— Дед Мороз принёс нам ёлку, огоньки на ней зажег!

Арина Барыкина, жительница Гусева:
— Не везде такая красивая ёлка, искусственная это совсем не то, мне кажется.

Чтобы увидеть нарядную ель высотой с пятиэтажный дом и побывать на новой площади у Храма Всех Святых, в Гусев специально едут со всех уголков области.

Алла Кибардина, жительница Полесска:
— Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Шикарно, Гусев всегда был красивый, но сейчас вообще.

Многие объясняют, что решили совершить путешествие на восток края, благодаря ярким фотографиям в интернете.

Анна Медведева, жительница Черняховска:
— Мне кажется, вся область съезжается сюда посмотреть на красоту и разнообразие украшений.

Павел Сысоев, житель Гусева:
— Добавить нужно только одно — человеческих улыбок.

С этой задачей, по мнению гусевцев, местная молодёжь справляется на пять с плюсом.

Вера Рудай, жительница Гусева:
— Пофотографировать, напечатать открытки, пойти и раздать их жителям города. Хотя бы несколько людей осчастливить своим маленьким таким поступком, благодаря которому человек улыбнётся.

Многие гости города признаются, никак не ожидали, что их будет встречать улыбчивая молодёжь и фотографировать на память. Говорят, что после поездки в Гусев, праздничное настроение гарантировано надолго. Праздничными огнями площадь будет радовать до конца января.

Виталий Хавалей
«Вести Калининград»
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# 1Привет из Черняховска
Спасибо Гусевским налогоплатильщикам за то что радуют всю область laughing 
Сегодня, 13:01   ЦитироватьОтветить
91
Л
# 2Лол
Елочка Вам нравится?
Сегодня, 15:00   ЦитироватьОтветить
34
к
# 3кук
А чего звезда то на елке, а не очередной крест? Он бы актуальней смотрелся на новом погосте.
Сегодня, 17:04   ЦитироватьОтветить
11
Г
# 4Гусевец
Хвалею нужно репортаж снять на Фоке где песка на полмиллиона "с Янтарного" навозилили. Песочница Вам нравится?
Сегодня, 17:56   ЦитироватьОтветить
00
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