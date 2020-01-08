Гусев в праздничной иллюминации: обновленная площадь впечатлила гостей и жителей области

Энтузиасты из молодёжного объединения ищут моделей для необычного онлайн фотоальбома, в котором должно отразиться отношение земляков к переменам. Гусевцы встретили Новый год на полностью обновлённой площади, а украсили её этой зимой особо ярко.
Лёва Рудай, житель Гусева:
— Дед Мороз принёс нам ёлку, огоньки на ней зажег!
Арина Барыкина, жительница Гусева:
— Не везде такая красивая ёлка, искусственная это совсем не то, мне кажется.
Чтобы увидеть нарядную ель высотой с пятиэтажный дом и побывать на новой площади у Храма Всех Святых, в Гусев специально едут со всех уголков области.
Алла Кибардина, жительница Полесска:
— Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Шикарно, Гусев всегда был красивый, но сейчас вообще.
Многие объясняют, что решили совершить путешествие на восток края, благодаря ярким фотографиям в интернете.
Анна Медведева, жительница Черняховска:
— Мне кажется, вся область съезжается сюда посмотреть на красоту и разнообразие украшений.
Павел Сысоев, житель Гусева:
— Добавить нужно только одно — человеческих улыбок.
С этой задачей, по мнению гусевцев, местная молодёжь справляется на пять с плюсом.
Вера Рудай, жительница Гусева:
— Пофотографировать, напечатать открытки, пойти и раздать их жителям города. Хотя бы несколько людей осчастливить своим маленьким таким поступком, благодаря которому человек улыбнётся.
Многие гости города признаются, никак не ожидали, что их будет встречать улыбчивая молодёжь и фотографировать на память. Говорят, что после поездки в Гусев, праздничное настроение гарантировано надолго. Праздничными огнями площадь будет радовать до конца января.
Виталий Хавалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»