/ / / Костёл Святого Андерса в Гумбиненне

Костёл носил имя Святого Андреаса — покровителя новобрачных.
Костёл Святого Андреаса изнутри.
Приход входил в состав Вармийского епископства, которое существовало на территории Восточной Пруссии ещё со времён Тевтонского Ордена. В 1939 году прихожан насчитывалось около 600 человек.
Здание костёла Святого Андреаса в ниши дни.
Здание бывшего костёла неплохо сохранилось до наших дней, и оно является памятником неоготической архитектуры начала XX века. Сейчас здание принадлежит Министерству обороны России.
Владимир Летягин