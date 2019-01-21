/ / / Костёл Святого Андерса в Гумбиненне

21 января 2019, 14:47

Владимир Летягин

В Гумбиннене католическая община существовала на протяжении всей истории города. Однако, свой костёл католики здесь построили только в 1900–1901 годах на улице Мольткештрассе. Сейчас это улица Юрия Смирнова.Костёл носил имя Святого Андреаса — покровителя новобрачных.Приход входил в состав Вармийского епископства, которое существовало на территории Восточной Пруссии ещё со времён Тевтонского Ордена. В 1939 году прихожан насчитывалось около 600 человек.Здание бывшего костёла неплохо сохранилось до наших дней, и оно является памятником неоготической архитектуры начала XX века. Сейчас здание принадлежит Министерству обороны России.