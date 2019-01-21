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Информационный сайт города Гусева

Костёл Святого Андерса в Гумбиненне

21 января 2019, 14:47
Костёл Святого Андреаса. Фотография сделана в 1930 году.
В Гумбиннене католическая община существовала на протяжении всей истории города. Однако, свой костёл католики здесь построили только в 1900–1901 годах на улице Мольткештрассе. Сейчас это улица Юрия Смирнова.

Костёл носил имя Святого Андреаса — покровителя новобрачных.


Костёл Святого Андреаса изнутри.

Приход входил в состав Вармийского епископства, которое существовало на территории Восточной Пруссии ещё со времён Тевтонского Ордена. В 1939 году прихожан насчитывалось около 600 человек.


Здание костёла Святого Андреаса в ниши дни.

Здание бывшего костёла неплохо сохранилось до наших дней, и оно является памятником неоготической архитектуры начала XX века. Сейчас здание принадлежит Министерству обороны России.

Владимир Летягин
история
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Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
твайю мать, (простите)
надо ж так уделать
Сегодня, 14:54   ЦитироватьОтветить3
РоисяВпердЭ
# 2РоисяВпердЭ
Та же самая мысль посетила, когда я это увидела!))) только потомна Ваш комент наткнулась))) Гость Кило Ирисок,
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить3
Птичкин
# 3Птичкин
Здание Министерства Обороны этим всё сказано. Они в лучшем случаи могут покрасить масляной краской жирным слоем.. причём всё... полы, стены и даже потолки с фасадом!
Сегодня, 15:41   ЦитироватьОтветить4
Житель
# 4Житель
Где это здание находится? На Смирнова на территории воинской части?
Сегодня, 19:02   ЦитироватьОтветить0

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