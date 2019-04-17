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Новоапостольская община Гумбиннена на Касеренештрассе

17 апреля 2019, 20:30
Здание общины на Касеренештрассе
В Гумбиннене существовала Новоапостольская община. Это религиозное объединение появилось в 1907 году.

В 1913 году силами общины было приобретено небольшое помещение на Бисмаркштрассе, 37. Сейчас это улица Московская. После религиозное объединение переехало в здание на Касеренештрассе, 7. Строение до наших дней не сохранилось — остался один фундамент. Сейчас это улица Суворова.

В тридцатых годах XX века Новоапостольская община насчитывала около 300 человек.

Вид помещения в здании общины на Касеренештрассе изнутри
Вид помещения в здании общины на Касеренештрассе изнутри

Молодежь Новоапостольской общины
Молодежь Новоапостольской общины

Открытка Новоапостольской общины
Открытка Новоапостольской общины

Старое помещение было передано другой евангелической общине, о которой рассказывалось в предыдущей публикации.

Хочется отметить, что к началу Второй мировой войны в Гумбиннене существовала 6 храмов и 11 различных религиозных общин. Некоторые из них имели небольшое число прихожан — несколько десятков. Синагога была разрушена в 1938 году, о чём также писалось ранее.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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