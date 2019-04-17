/ / / Новоапостольская община Гумбиннена на Касеренештрассе

В 1913 году силами общины было приобретено небольшое помещение на Бисмаркштрассе, 37. Сейчас это улица Московская. После религиозное объединение переехало в здание на Касеренештрассе, 7. Строение до наших дней не сохранилось — остался один фундамент. Сейчас это улица Суворова.
В тридцатых годах XX века Новоапостольская община насчитывала около 300 человек.
Вид помещения в здании общины на Касеренештрассе изнутри
Молодежь Новоапостольской общины
Открытка Новоапостольской общины
Старое помещение было передано другой евангелической общине, о которой рассказывалось в предыдущей публикации.
Хочется отметить, что к началу Второй мировой войны в Гумбиннене существовала 6 храмов и 11 различных религиозных общин. Некоторые из них имели небольшое число прихожан — несколько десятков. Синагога была разрушена в 1938 году, о чём также писалось ранее.
Владимир Летягин