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Информационный сайт города Гусева

Гусевскому хлебокомбинату 70 лет

25 января 2019, 13:19
Гусевскому хлебокомбинату 70 лет
В целях улучшения снабжения населения хлебом и освобождении торгующих организаций города от хлебопечения в январе 1949 года создан Гусевский хлебокомбинат Калининградского треста «Росглавхлеб». Приказом № 1 от 26 января 1949 года директором Гусевского хлебокомбината был назначен Алексеев Михаил Георгиевич. Решением исполнительного комитета Гусевского городского Совета депутатов трудящихся от 19 января 1949 года установлены сроки передачи всех пекарней хлебокомбинату, а также нормы поставки дров и воды. Хлебокомбинат был создан на базе походной армейской хлебопекарни (ПАХ) гарнизона, откуда пошло название микрорайона в Гусеве.

В разные годы предприятием руководили Родионов Н.И., Бойко Александр Потапович, Словецкий И.Т., Жеканов Степан Иванович, Шукайло Борис Аркадьевич, Наконечный А.С., Симинисов В.А., Ершов П.А., Махотина З.Г., Шалденков Александр Иванович, Святохо Валентина Терентьевна.

За 70 лет предприятие в корне изменилось, произведена замена технологического оборудования, открыты новые цеха и новые виды услуг. Гусевский хлебокомбинат претерпел различные реорганизации и в 1998 году был приватизирован членами трудового коллектива. До сегодняшнего дня неизменным остается только высокое качество выпускаемой продукции и добрая слава о гусевском хлебе.

Фролова Л.Е.,
начальник архивного отдела
администрации МО «Гусевский городской округ»
хлеб
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Гость Людмила
# 1Гость Людмила
Поздравляю! Все равно наш хлеб самый лучший!
Сегодня, 13:40   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Хлеб ужасен!!!! Батоны через раз нормальные....испоганили наш хлеб уже давным давно...
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить9
Кадр
# 3Кадр
Были бы управленцы способные на заводе, продавался бы наш хлеб по всей области, а не других производителей, (такое было при Святохе) и люди бы работой были обеспечены.
А сейчас выбор минимальный продукции, да и не вкусно. Хорошо, что вообще не закрылся ещё.
Хочется пожелать заводу избавиться от стпгнатов, встать на ноги и двигаться вперёд!
Сегодня, 15:06   ЦитироватьОтветить4

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