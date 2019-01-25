/ / / Гусевскому хлебокомбинату 70 лет

В разные годы предприятием руководили Родионов Н.И., Бойко Александр Потапович, Словецкий И.Т., Жеканов Степан Иванович, Шукайло Борис Аркадьевич, Наконечный А.С., Симинисов В.А., Ершов П.А., Махотина З.Г., Шалденков Александр Иванович, Святохо Валентина Терентьевна.
За 70 лет предприятие в корне изменилось, произведена замена технологического оборудования, открыты новые цеха и новые виды услуг. Гусевский хлебокомбинат претерпел различные реорганизации и в 1998 году был приватизирован членами трудового коллектива. До сегодняшнего дня неизменным остается только высокое качество выпускаемой продукции и добрая слава о гусевском хлебе.
Фролова Л.Е.,
начальник архивного отдела
администрации МО «Гусевский городской округ»
начальник архивного отдела
администрации МО «Гусевский городской округ»