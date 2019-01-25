/ / / Гусевскому хлебокомбинату 70 лет

25 января 2019, 13:19

Фролова Л.Е.,

начальник архивного отдела

администрации МО «Гусевский городской округ»

В целях улучшения снабжения населения хлебом и освобождении торгующих организаций города от хлебопечения в январе 1949 года создан Гусевский хлебокомбинат Калининградского треста «Росглавхлеб». Приказом № 1 от 26 января 1949 года директором Гусевского хлебокомбината был назначен Алексеев Михаил Георгиевич. Решением исполнительного комитета Гусевского городского Совета депутатов трудящихся от 19 января 1949 года установлены сроки передачи всех пекарней хлебокомбинату, а также нормы поставки дров и воды. Хлебокомбинат был создан на базе походной армейской хлебопекарни (ПАХ) гарнизона, откуда пошло название микрорайона в Гусеве.В разные годы предприятием руководили Родионов Н.И., Бойко Александр Потапович, Словецкий И.Т., Жеканов Степан Иванович, Шукайло Борис Аркадьевич, Наконечный А.С., Симинисов В.А., Ершов П.А., Махотина З.Г., Шалденков Александр Иванович, Святохо Валентина Терентьевна.За 70 лет предприятие в корне изменилось, произведена замена технологического оборудования, открыты новые цеха и новые виды услуг. Гусевский хлебокомбинат претерпел различные реорганизации и в 1998 году был приватизирован членами трудового коллектива. До сегодняшнего дня неизменным остается только высокое качество выпускаемой продукции и добрая слава о гусевском хлебе.