/ / / «Это их Победа»: интервью с бывшим военнослужащим Александром Аркадьевичем Пензиным

19 августа 2019, 12:55

В свои шестьдесят шесть лет Александр Аркадьевич Пензин выглядит молодцом. Налицо военная выправка, в глазах еще искрится интерес ко всему, что его окружает. Достаточно сказать, что он еще этим летом работал в военкомате.— Годы летят, — вздыхает Александр Аркадьевич, — нам на смену в армию пришли молодые ребята.— Да нет, не жалею. Нам досталось свое время, а им — свое. Какое лучше и что их ждет — никто не знает.— Не мне об этом судить. Но я со многими офицерами разговаривал, когда они приходили в военкомат. И разговоры больше сводились к условиям их службы и быта. Понимаю, что это очень важно. Тем более, что сегодня есть все возможности обеспечить военнослужащим комфортные условия. Но в наше время было принято больше думать о деле, а неудобства воспринимали, как тяготы военной службы.Александр Аркадьевич Пензин родом из Челябинской области. Вслед за старшим братом пошел учиться в Челябинское высшее командное танковое училище. До прибытия в Гусев (а это случилось в 1987 году) ему довелось служить в Германии, Забайкалье. Везде тем или иным образом служба касалась разведки. И здесь он стал начальником разведки 73-го танкового полка.— Развал Советского Союза в корне поменял специфику нашей службы, — вспоминает он. — Здесь уже было не до специализации и мне пришлось какое-то время служить в Советске. Здесь те самые тяготы военной службы мы ощутили в полной мере. Я в Советске, а семья — в Гусеве.Еще четверокурсником училища Александр Аркадьевич предложил руку и сердце своей жене Татьяне Михайловне. Росли в одном поселке, друг друга знали. С тех пор вместе. Лицо Александра Аркадьевича разглаживается в улыбке:— Никогда ни одним словом она меня не попрекнула. Хоть, возможно, было за что. Наоборот, поддерживала в трудные времена. Все вместе пережили.Вскоре ему удалось снова перевестись в Гусев. Здесь он возглавил разведку 280-го полка и уже служил вплоть до увольнения.Тихо и буднично рассказывает Александр Аркадьевич о своей службе. Казалось бы, все просто, ничего героического. Но он остался служить в армии в то время, когда армию в прямом смысле уничтожали, когда многие офицеры не выдержали и подались в перекупщики, а то еще хуже — в криминал. Благодаря таким, как он, армия в России осталась и теперь возродилась. Это была их победа. И теперь военные говорят уже не о выживании, а об уровне необходимого комфорта в армии.— Я им желаю всяческих успехов, — говорит Александр Аркадьевич. — Чтобы у них действительно были все возможности для карьерного роста, чтобы женам была работа, а для детей — детские садики и возможность учиться.Как говаривал почтальон Печкин, на пенсии жизнь только начинается. Возможно. Во всяком случае Александр Аркадьевич не унывает. С ним жена, дети, внуки и сослуживцы, которым не стыдно посмотреть в глаза. А это дорогого стоит.