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Репортаж «ГТРК «Калининград» о спасении уличного кота в Гусеве

25 января 2019, 14:55
Репортаж «ГТРК «Калининград» о спасении уличного кота в Гусеве
В Гусеве спасли уличного кота, замерзающего на балконе пустующего здания. Детали необычной операции с привлечением коммунальных служб и автовышки попали на камеру мобильного телефона. Видео пользуется большой популярностью в интернете. Пользователи гадают, как кот очутился на балконе третьего этажа, когда все окна и двери в здании закрыты.

Громко мяукает, зовёт на помощь. Кот Сашка замерзает на балконе пустующего здания. Спасти усатого помогли неравнодушные жители. Они уговорили коммунальщиков развернуть автовышку.

Спаситель животного героем себя не считает. Такой поступок, говорит, по силам каждому.

Андрей Распопов, сотрудник управляющей компании:
— Я был в перчатках, но, вцепился так в куртку хорошо. Животные такие существа, к которым нужно относиться с любовью и душой.

Жители пятиэтажки на улице Льва Толстого подкармливают котов, обитающих в подвалах бывшего банка, фасад довоенного здания примечателен неоготическим декором.

Это одно из самых красивых зданий в Гусеве — памятник культурного наследия местного значения. В 2015 году, дом в котором находилось общежитие, расселили.

Пока решается вопрос, как в дальнейшем использовать исторический объект, все входы в здание наглухо закрыты, двери подвалов под замком. Как коты проникают на этажи загадка!

Таисия Кравцова, жительница Гусева:
— Однажды, при мне погнался за голубем, голубь ударился, пришлось забрать домой и 2 недели ухаживать. А вообще наблюдаю, что он всё-таки охотится за голубями. А, может, скатился, может и прыгнул.

Приключения хвостатого охотника и история его спасения могли бы остаться только в памяти жителей двора, однако, видео в интернете сделало популярным не только кота Сашку, но и работников ЖКХ.

Анастасия Чекмарёва, автор видео о спасении кота:
— Не знала, что видео наберёт такую популярность, но вот такие добрые дела у нас много лайков собирают.

Виталий Хвалей и Анастасия Чекмарёва «ГТРК «Калининград»
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