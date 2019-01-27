Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В прошлом году в Гусеве самым популярным среди мальчиков было имя Егор, среди девочек София
Информационный сайт города Гусева

В прошлом году в Гусеве самым популярным среди мальчиков было имя Егор, среди девочек София

27 января 2019, 13:18
В прошлом году в Гусеве самым популярным среди мальчиков было имя Егор, среди девочек София
В прошлом году гусевцы, ровно как и другие жители региона, порадовались, что численность проживающих в Калининградской области перевалила за миллион человек. Причём миллионный житель, а точнее жительница, родилась в Гусеве.

Как пишет «ГУСЕВ HD», всего по данным Гусевского отдела ЗАГС в прошлом году у нас родилось 342 малыша. Причём 166 девочек и 176 мальчиков. Пять детей было усыновлено (в прошлом году ни одного). 69 детей, можно сказать, обрели отцов (установлен факт отцовства). Однако свидетельств о смерти выдано 457.

229 пар заключили брак, а вот 164 семьи распались.

Самыми популярными именами среди мальчиков было имя Егор. Им нарекли 9 человек. 8 малышей получили имя Максим. Третью позицию поделил имена Илья и Александр — ими родители назвали по пять сыновей. Самыми редкими оказались такие имена как: Данил, Родион, Лев, Климентий, Агасий, Добрыня, Игнат, Ян, Назар, Мирон, Филипп, Демьян и другие.

Пальму первенства среди женских имён уверено одержало имя София. 12 девочек в Гусеве были названы этим именем. Семь — получили имя Полина и по пять девочек были наречены Аннами, Екатеринами и Александрами. Самыми непопулярными для девочек оказались имена: Инесса, Мирослава, Ева, Наталья, Ясмина, Виолетта, Софья, Ани, Алисия, Майя, Богдана, Лада и другие.

Здесь хочется обратить внимание родителей, которые думают над именами своих наследников. Думайте очень хорошо, ведь согласно данным в прошлом году 20 человек изменили своё имя. А в 2016 году таких было 30.
загс
87 просмотров
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
В Гусеве прошло мероприятие, посвященное 101-ой годовщине образования органов ЗАГС
В Гусеве прошло мероприятие, посвященное 101-ой годовщине образования органов ЗАГС
В 2017 году в Гусеве было выдано 376 свидетельств о рождении
В 2017 году в Гусеве было выдано 376 свидетельств о рождении
В минувшем году в Гусевском городском округе на свет появилось 370 младенцев
В минувшем году в Гусевском городском округе на свет появилось 370 младенцев
В ЗАГСе Гусева назвали самые популярные имена детей в 2014 году
В ЗАГСе Гусева назвали самые популярные имена детей в 2014 году

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров