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В 2017 году в Гусеве было выдано 376 свидетельств о рождении

2 марта 2018, 10:28
В 2017 году в Гусеве было выдано 376 свидетельств о рождении
По данным гусевского отдела ЗАГСа в 2017 году ими было выдано 376 свидетельств о рождении. При этом мальчиков в прошлом году родилось 177, а девочек на 21 больше.

Самым популярным именем среди мальчиков, которым родители нарекали своих малышей, стало имя Артём. Этим именем было названо 14 мальчиков. Второе место разделили Максим и Матвей. Мальчишек с такими именами было 10. Третьим по популярности стало имя Михаил. Им нарекли 8 мальчуганов. Также в десятку самых популярных имен среди мальчиков вошли имена Андрей, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Никита и Ярослав.

Среди самых редких мальчуковых имен в прошлом году были имена Руслан, Даниэль, Савва, Эльбрус, Спартак, Володар и Яромир.

Среди имен девочек по популярности лидируют два имени Анастасия и Екатерина. Эти имена достались 10 девочкам. Вторую строчку нашего рейтинга занимают тоже два имени: Виктория и Софья. Ими нарекли по 9 девочек. А вот на третьем месте сразу три женских имени — Полина, Ксения и Анна. По 8 представительниц прекрасного пола получили документы с такими именами.

В рейтинг самых редких имен среди девочек в прошлом году попали Елена, Изабелла, Мирослава, Оксана, Мира, Татьяна и Вера.
Причем, по данным того же отдела ЗАГС в прошлом году 24 гусевца изменили свои имена.

Сергей Каюков «За доблестный труд»
загс
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