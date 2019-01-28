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Информационный сайт города Гусева

Перечень многоквартирных домов, в которых имеется задолженность по капремонту

28 января 2019, 12:06
Перечень многоквартирных домов, в которых имеется задолженность по капремонту
С 1 сентября 2015 года у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах возникло обязательство по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах закреплена частью 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

В случае формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчётным.

Несмотря на то, что обязанность оплачивать взносы установлена на законодательном уровне, не все граждане ответственно подходят к оплате этой коммунальной услуги.

Администрация МО «Гусевский городской округ» убедительно рекомендует собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в том числе встроенных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по указанным адресам, имеющим задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в кратчайший срок погасить данную задолженность, а также своевременно производить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в дальнейшем.

Для корректного и своевременного предоставления платёжных документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах необходимо обратиться в Фонд на сайт www.fondgkh39.ru (в раздел «не получили квитанцию»). Телефон для справок: многоканальный тел. +7 (401-29) 9-49-93. Приём звонков: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00. Электронная почта: info@fondgkh39.ru.

Адрес Фонда капитального ремонта: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51. Время приёма граждан: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00.

По вопросам оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственники помещений также могут обратиться в администрацию МО «Гусевский городской округ» ул. Ульяновых, 8, каб. 107, тел. 8 (401-43) 3-60-21.

Перечень многоквартирных домов, в которых имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт за встроенные нежилые помещения (по сведениям Фонда капитального ремонта).

  1. Гусев, пр. Ленина, д. 19
  2. Гусев, ул. Московская, д. 25
  3. Гусев, пр. Ленина, д. 23
  4. Гусев, ул. Московская, д. 26
  5. Гусев, пр. Ленина, д. 33
  6. Гусев, ул. Московская, д. 28
  7. Гусев, пр. Ленина, д. 35
  8. Гусев, ул. Московская, д. 29
  9. Гусев, пр. Ленина, д. 42а
  10. Гусев, ул. Московская, д. 32
  11. Гусев, пр. Ленина, д. 51
  12. Гусев, ул. Московская, д. 33
  13. Гусев, ул. Вокзальная, д. 3
  14. Гусев, ул. Московская, д. 41
  15. Гусев, ул. Вокзальная, д. 6
  16. Гусев, ул. Московская, д. 43
  17. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 7
  18. Гусев, ул. Московская, д. 46
  19. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 13
  20. Гусев, ул. Московская, д. 48
  21. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 14
  22. Гусев, ул. Московская, д. 50
  23. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 20
  24. Гусев, ул. Московская, д. 52
  25. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 27
  26. Гусев, ул. Московская, д. 55
  27. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 47
  28. Гусев, ул. Победы, д. 13
  29. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 6
  30. Гусев, ул. Победы, д. 15
  31. Гусев, ул. Красноармейская, д. 3
  32. Гусев, ул. Победы, д. 20
  33. Гусев, ул. Красноармейская, д. 6
  34. Гусев, ул. Победы, д. 21
  35. Гусев, ул. Красноармейская, д. 9
  36. Гусев, ул. Победы, д. 23
  37. Гусев, ул. Малахова, д. 7
  38. Гусев, ул. Победы, д. 48
  39. Гусев, ул. Менделеева, д. 4
  40. Гусев, ул. Пушкина, д. 7
  41. Гусев, ул. Менделеева, д. 5
  42. Гусев, ул. Северная, д. 3
  43. Гусев, Менделеева, д. 8
  44. Гусев, ул. Северная, д. 5
  45. Гусев, ул. Менделеева, д. 14
  46. Гусев, ул. Советская, д. 5
  47. Гусев, ул. Менделеева, д. 16
  48. Гусев, ул. Тимирязева, д. 10
  49. Гусев, ул. Менделеева, д. 24
  50. Гусев, ул. Толстого, д. 3
  51. Гусев, ул. Московская, д. 5
  52. Гусев, ул. Ульяновых, д. 6
  53. Гусев, ул. Московская, д. 7
  54. Гусев, ул. Ульяновых, д. 20
  55. Гусев, ул. Московская, д. 8
  56. Гусев, ул. Ульяновых, д. 22
  57. Гусев, ул. Московская, д. 19
  58. Гусев, ул. Школьная, д. 16
  59. Гусев, ул. Московская, д. 20
  60. Гусев, ул. Школьная, д. 19
  61. Гусев, ул. Московская, д. 22
  62. Гусев, ул. Ю. Смирнова, д. 12
  63. Гусев, ул. Московская, д. 23
  64. Кубановка, ул. Центральная, д. 13
  65. Гусев, ул. Московская, д. 23а
  66. Липово, пер. Школьный, д. 2
  67. Гусев, ул. Московская, д. 24
  68. Липово, ул. Набережная, д. 13

капитальный ремонт задолженность
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