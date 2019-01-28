/ / / Перечень многоквартирных домов, в которых имеется задолженность по капремонту

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах закреплена частью 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
В случае формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчётным.
Несмотря на то, что обязанность оплачивать взносы установлена на законодательном уровне, не все граждане ответственно подходят к оплате этой коммунальной услуги.
Администрация МО «Гусевский городской округ» убедительно рекомендует собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в том числе встроенных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по указанным адресам, имеющим задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в кратчайший срок погасить данную задолженность, а также своевременно производить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в дальнейшем.
Для корректного и своевременного предоставления платёжных документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах необходимо обратиться в Фонд на сайт www.fondgkh39.ru (в раздел «не получили квитанцию»). Телефон для справок: многоканальный тел. +7 (401-29) 9-49-93. Приём звонков: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00. Электронная почта: info@fondgkh39.ru.
Адрес Фонда капитального ремонта: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51. Время приёма граждан: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00.
По вопросам оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственники помещений также могут обратиться в администрацию МО «Гусевский городской округ» ул. Ульяновых, 8, каб. 107, тел. 8 (401-43) 3-60-21.
Перечень многоквартирных домов, в которых имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт за встроенные нежилые помещения (по сведениям Фонда капитального ремонта).
- Гусев, пр. Ленина, д. 19
- Гусев, ул. Московская, д. 25
- Гусев, пр. Ленина, д. 23
- Гусев, ул. Московская, д. 26
- Гусев, пр. Ленина, д. 33
- Гусев, ул. Московская, д. 28
- Гусев, пр. Ленина, д. 35
- Гусев, ул. Московская, д. 29
- Гусев, пр. Ленина, д. 42а
- Гусев, ул. Московская, д. 32
- Гусев, пр. Ленина, д. 51
- Гусев, ул. Московская, д. 33
- Гусев, ул. Вокзальная, д. 3
- Гусев, ул. Московская, д. 41
- Гусев, ул. Вокзальная, д. 6
- Гусев, ул. Московская, д. 43
- Гусев, ул. Железнодорожная, д. 7
- Гусев, ул. Московская, д. 46
- Гусев, ул. Железнодорожная, д. 13
- Гусев, ул. Московская, д. 48
- Гусев, ул. Железнодорожная, д. 14
- Гусев, ул. Московская, д. 50
- Гусев, ул. Железнодорожная, д. 20
- Гусев, ул. Московская, д. 52
- Гусев, ул. Железнодорожная, д. 27
- Гусев, ул. Московская, д. 55
- Гусев, ул. Железнодорожная, д. 47
- Гусев, ул. Победы, д. 13
- Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 6
- Гусев, ул. Победы, д. 15
- Гусев, ул. Красноармейская, д. 3
- Гусев, ул. Победы, д. 20
- Гусев, ул. Красноармейская, д. 6
- Гусев, ул. Победы, д. 21
- Гусев, ул. Красноармейская, д. 9
- Гусев, ул. Победы, д. 23
- Гусев, ул. Малахова, д. 7
- Гусев, ул. Победы, д. 48
- Гусев, ул. Менделеева, д. 4
- Гусев, ул. Пушкина, д. 7
- Гусев, ул. Менделеева, д. 5
- Гусев, ул. Северная, д. 3
- Гусев, Менделеева, д. 8
- Гусев, ул. Северная, д. 5
- Гусев, ул. Менделеева, д. 14
- Гусев, ул. Советская, д. 5
- Гусев, ул. Менделеева, д. 16
- Гусев, ул. Тимирязева, д. 10
- Гусев, ул. Менделеева, д. 24
- Гусев, ул. Толстого, д. 3
- Гусев, ул. Московская, д. 5
- Гусев, ул. Ульяновых, д. 6
- Гусев, ул. Московская, д. 7
- Гусев, ул. Ульяновых, д. 20
- Гусев, ул. Московская, д. 8
- Гусев, ул. Ульяновых, д. 22
- Гусев, ул. Московская, д. 19
- Гусев, ул. Школьная, д. 16
- Гусев, ул. Московская, д. 20
- Гусев, ул. Школьная, д. 19
- Гусев, ул. Московская, д. 22
- Гусев, ул. Ю. Смирнова, д. 12
- Гусев, ул. Московская, д. 23
- Кубановка, ул. Центральная, д. 13
- Гусев, ул. Московская, д. 23а
- Липово, пер. Школьный, д. 2
- Гусев, ул. Московская, д. 24
- Липово, ул. Набережная, д. 13