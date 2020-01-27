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Жители Гусевского округа задолжали за капитальный ремонт более 15 миллионов рублей

27 января 2020, 13:40
Жители Гусевского округа задолжали за капитальный ремонт более 15 миллионов рублей
С 1 сентября 2015 года у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах возникло обязательство по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах закреплена частью 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчетным.

Несмотря на то, что обязанность оплачивать взносы установлена на законодательном уровне, не все граждане ответственно подходят к оплате этой коммунальной услуги. В настоящее время за собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Гусевского городского округа, числится задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере более 15 миллионов рублей.

Администрация МО «Гусевский городской округ» убедительно рекомендует собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющим задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в кратчайший срок погасить данную задолженность, а также своевременно производить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в дальнейшем. От собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества напрямую зависит количество ежегодно ремонтируемых многоквартирных домов, расположенных на территории Гусевского городского округа.

Для корректного и своевременного предоставления платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах необходимо обратиться в Фонд.

Телефон для справок: многоканальный тел. +7 (401-29) 9-49-93.
Прием звонков: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00.
Электронная почта: info@fondgkh39.ru.
Адрес Фонда капитального ремонта: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.
Время приема граждан: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00.

По вопросам оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственники помещений также могут обратиться в администрацию МО «Гусевский городской округ» по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, каб. 107, тел. 8 (401-43) 3-60-21.

Благодарим жителей Гусевского городского округа, своевременно производящих оплату взносов на капитальный ремонт, за гражданскую ответственность и платежную дисциплину.
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Г
# 1Гусевский-Вестник
Думаю Капитальный ремонт,задолжал гусевцам гораздо больше,чем гусевцы ему!
Сегодня, 13:59   ЦитироватьОтветить
190
7
# 279
Администрация убедительно рекомендует 😁.Ну-ну.А сама Администрация почему не платит за кап.ремонт своей собственности, по жилью соц.найма?)))Есть живой пример.Рекомендаторы #реновы)
Сегодня, 15:02   ЦитироватьОтветить
80
1
# 3123
79,
На глаза случайно попалась платёжка госчиновникиа с красного дома, так вот в ней графы за капремонт просто нет. 
Сегодня, 16:20   ЦитироватьОтветить
62
м
# 4мимо
123,
не знаю какая графа и в какой квитанции, так у меня это отдельные квитанции, чисто конкретная на кап.ремонт:
-  либо от уп комп на личный счет дома в банке,
-  либо единого регионального оператора. 
Сегодня, 16:45   ЦитироватьОтветить
30
К
# 5Комментатор
79,
Пример в студию.
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить
00
1
# 6123
Такой капремонт  ТЯП - ЛЯП,  никому не нужен
Сегодня, 16:58   ЦитироватьОтветить
10
о
# 7обыватель
Дому сто лет, мне 60, очередь на капремонт через тридцать лет. Вопрос, кто доживет до ремонта? За, что платим и кому в карман, ненасытные ВЫ наши???  
Сегодня, 17:03   ЦитироватьОтветить
50
Б
# 8БДВ
 Почему я должен платить 20 лет и ждать кап ремонт .......    Сделайте его мне сейчас и ..... ждите 20 лет и я с удовольствием буду платить .Вначале работа и результат , а уже потом оплата проделанной работы !!!
Сегодня, 18:02   ЦитироватьОтветить
40
Ж
# 9Житель
уж слишком мизерная доля для Гусева выделяется на кап ремонт, четыре- пять домов в год, нет интереса платить, большинству не дождаться.
Сегодня, 18:25   ЦитироватьОтветить
40
Н
# 10Ника.1.
А вот интересно, жильцам аварийного дома на Почтовой вернут платежи за капремонт? У каждого на счету за 5 лет приличная сумма накопилась.Их будущему новому дому капремонт вообще не светит, поскольку даже старые дома не могут его дождаться.
Сегодня, 19:03   ЦитироватьОтветить
30
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