Жители Гусевского округа задолжали за капитальный ремонт более 15 миллионов рублей

С 1 сентября 2015 года у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах возникло обязательство по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах закреплена частью 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчетным.
Несмотря на то, что обязанность оплачивать взносы установлена на законодательном уровне, не все граждане ответственно подходят к оплате этой коммунальной услуги. В настоящее время за собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Гусевского городского округа, числится задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере более 15 миллионов рублей.
Администрация МО «Гусевский городской округ» убедительно рекомендует собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющим задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в кратчайший срок погасить данную задолженность, а также своевременно производить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в дальнейшем. От собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества напрямую зависит количество ежегодно ремонтируемых многоквартирных домов, расположенных на территории Гусевского городского округа.
Для корректного и своевременного предоставления платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах необходимо обратиться в Фонд.
Телефон для справок: многоканальный тел. +7 (401-29) 9-49-93.
Прием звонков: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00.
Электронная почта: info@fondgkh39.ru.
Адрес Фонда капитального ремонта: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.
Время приема граждан: понедельник–пятница с 9-00 до 18-00.
По вопросам оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственники помещений также могут обратиться в администрацию МО «Гусевский городской округ» по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, каб. 107, тел. 8 (401-43) 3-60-21.
Благодарим жителей Гусевского городского округа, своевременно производящих оплату взносов на капитальный ремонт, за гражданскую ответственность и платежную дисциплину.
Жители Гусевского округа задолжали за капитальный ремонт более 15 миллионов рублей
27 января 2020, 13:40