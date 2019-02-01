/ / / Город Гусев посетила Литовская делегация из Казлу Руды

Совсем недавно стали известны столь долгожданные новости о результатах 1-го конкурса проектных предложений Программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев и мэр самоуправления Казлу Руды Витаутас Каневичус провели рабочую встречу, чтобы обсудить реализацию одного из одобренных совместных проектов.
Напомним, что проект, одобренный, комитетом программы, направлен на расширение пункта проката специальной техники для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Автором проекта с российской стороны выступил Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе. Пункт проката пополнится новыми современными устройствами и приспособлениями. Также проект предусматривает совместное с литовскими партнерами обучение граждан пожилого возраста пользованию средствами реабилитации и обмен опытом между социальными работниками двух стран.
Также Александр Китаев и Каневичус Витаутас рассмотрели варианты дальнейшего эффективного взаимодействия, обсудили корректировку разработанной в прошлом году совместной проектной заявки «Трансграничное партнерство в области инноваций в сфере физической культуры и здорового образа жизни».
После этого рабочая встреча прошла и с автором данного проекта с российской стороны директором МАОУ «СОШ № 3» Натальей Гельфгат, где партнеры уже более детально спланировали дальнейшие шаги к созданию успешной конкурсной заявки.
В завершение рабочего визита для делегации из города Казлу Руда была проведена экскурсия по городу. Гости посетили Комплексный центр социального обслуживания, где директор центра Любовь Грушко поделилась успешным опытом реализации проекта-победителя конкурса государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций, который был разработан Гусевским районным отделением Калининградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Наши литовские партнеры высоко оценили новое сенсорное оборудование «Особой комнаты для особых людей».
Большое впечатление на гостей также произвело новое здание Детско-юношеского центра, ремонт которого завершился в декабре прошлого года, а также обилие форм дополнительного образования для детей и молодёжи.
Город Гусев посетила Литовская делегация из Казлу Руды
1 февраля 2019, 18:46
Литва Александр Китаев
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