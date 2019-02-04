Город Гусев под Калининградом остался без родильного отделения, передает ОТР. Его закрыли, потому что больница лишилась сразу двух неонатологов, а без этих специалистов принимать роды нельзя. Неонатолог наблюдает ребёнка первые дни его жизни до выписки.
Один врач уволился по семейным обстоятельствам, вторая — ушла в декрет. Всех мам с малышами из роддома уже выписали, в палатах остаются только беременные на сохранении. Их предупредили: рожать они поедут за 30 километров в Черняховск, или ещё дальше — в Калининград
Дарья Георгица, жительница Гусева:
«Не хочется трястись ехать. А бывает же всякое, бывает, ты же не знаешь, когда придется, это лечь за неделю, ну заранее, тоже не хочется. Здесь пришел от дома,15 минут и все, и родил».
Ольга Герцог, главный врач Гусевской центральной районной больницы:
«Мы бы, конечно, желали, чтобы в течение двух-трех недель человек переехал. Все, с кем мы общались, в основном все люди уже семейные, и они как раз-таки зависят от неких обстоятельств».
В отделении Гусевской больницы последние роды приняли 11-го января. С тех пор поиском неонатологов занимаются и районная администрация, и региональный Минздрав. Переговоры идут одновременно с двумя десятками специалистов из разных городов страны и даже ближнего зарубежья.
Врачам обещают: служебное жильё, 540 тысяч рублей подъёмных и зарплату — 40 тысяч. Однако на срочный переезд в город Гусев пока что никто не соглашается.
Репортаж ОТР о закрытии родильного отделения в Гусеве
4 февраля 2019, 14:56больница
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