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Информационный сайт города Гусева

Репортаж ОТР о закрытии родильного отделения в Гусеве

4 февраля 2019, 14:56
Город Гусев под Калининградом остался без родильного отделения, передает ОТР. Его закрыли, потому что больница лишилась сразу двух неонатологов, а без этих специалистов принимать роды нельзя. Неонатолог наблюдает ребёнка первые дни его жизни до выписки.

Один врач уволился по семейным обстоятельствам, вторая — ушла в декрет. Всех мам с малышами из роддома уже выписали, в палатах остаются только беременные на сохранении. Их предупредили: рожать они поедут за 30 километров в Черняховск, или ещё дальше — в Калининград

Дарья Георгица, жительница Гусева:
«Не хочется трястись ехать. А бывает же всякое, бывает, ты же не знаешь, когда придется, это лечь за неделю, ну заранее, тоже не хочется. Здесь пришел от дома,15 минут и все, и родил».

Ольга Герцог, главный врач Гусевской центральной районной больницы:
«Мы бы, конечно, желали, чтобы в течение двух-трех недель человек переехал. Все, с кем мы общались, в основном все люди уже семейные, и они как раз-таки зависят от неких обстоятельств».

В отделении Гусевской больницы последние роды приняли 11-го января. С тех пор поиском неонатологов занимаются и районная администрация, и региональный Минздрав. Переговоры идут одновременно с двумя десятками специалистов из разных городов страны и даже ближнего зарубежья.

Врачам обещают: служебное жильё, 540 тысяч рублей подъёмных и зарплату — 40 тысяч. Однако на срочный переезд в город Гусев пока что никто не соглашается.
больница
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Старик Хоттабыч
# 1Старик Хоттабыч
Главврача Герцог О.Б. увольте и появятся желающие работать
Сегодня, 15:08   ЦитироватьОтветить14
Гость Елена
# 2Гость Елена
Старик Хоттабыч,
в этом случае виновата не глав.врач, а з.плата в 40 тыс. В "большой" россии нет таких окладов.
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить0
Элита
# 3Элита
Цитата: Старик Хоттабыч
Главврача Герцог О.Б. увольте и появятся желающие работать

Это точно. Х...ми крыть наверное научилась у картавого. Вот такие беженцы из Украины к нам залетают worried
Сегодня, 15:19   ЦитироватьОтветить5
Думайте головой
# 4Думайте головой
Цитата: Гость Елена
Старик Хоттабыч,
в этом случае виновата не глав.врач, а з.плата в 40 тыс. В "большой" россии нет таких окладов.

Рассмешили.. Этот горе-глав-врач разговаривает с подчинёнными как с отбросом. Врачи старые сбегают в соседние более мелкие города не от зарплат, а от свинского отношения и навязывания не своих обязательств!
Куда только Алиханов смотрит!?
Сегодня, 15:23   ЦитироватьОтветить8
Гость Елена
# 5Гость Елена
Думайте головой,
Вам коммуникабельную Лукинову вернуть? хамство со всех сторон и унижение (уж женщины это знают как никто). Мы здесь выражаем свою точку зрения без унижения. Думайте головой!
Сегодня, 15:46   ЦитироватьОтветить5
456
# 6456
Гость Елена,
Ольга Евгеньевна, уже не работает вообще в больнице?
Сегодня, 17:07   ЦитироватьОтветить0
Гость Елена
# 7Гость Елена
456,
глав. врачом ....нет!
Сегодня, 17:10   ЦитироватьОтветить0
456
# 8456
Гость Елена,
все, поняла о чем вы.
Сегодня, 17:18   ЦитироватьОтветить0
Просто женщина
# 9Просто женщина
Гость Елена,
Как раз таки главврач и виновата.Если бы она не забрала себе квартиру,то и врач остался на месте.Пусть освобождает свою и идет на квартиру жить.
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить1
ВОТ и подумай если есть чем
# 10ВОТ и подумай если есть чем
Гость Елена,
Гость Елена,
Видно ты прикормлена нынешним руководством, что так рассуждаешь.А при Лукиновой и все врачи работали и проблем с лекарствами не было.
Сегодня, 17:38   ЦитироватьОтветить1
Гостья
# 11Гостья
Цитата: Просто женщина
Как раз таки главврач и виновата.Если бы она не забрала себе квартиру,то и врач остался на месте.Пусть освобождает свою и идет на квартиру жить.

Нынешняя глав.врач, как раз трешку и забрала, ведь?Только, не пойму на каком основании трешка ей досталась.
Сегодня, 17:45   ЦитироватьОтветить2
Гость Елена
# 12Гость Елена
Вы мне не тыкайте, конечно прикормлена ...завтрашним днем. люблю завтракать smile smile
Сегодня, 17:46   ЦитироватьОтветить1
Жительница г.ГУСЕВА
# 13Жительница г.ГУСЕВА
Лично я, благодарна Ольге Евгеньевне Лукиновой.Никогда грубого слова в свой адрес не услышала.Да, и порядок был при ней.
Сегодня, 17:51   ЦитироватьОтветить3
Доктор
# 14Доктор
Цитата: Гость Елена
Думайте головой,
Вам коммуникабельную Лукинову вернуть? хамство со всех сторон и унижение (уж женщины это знают как никто). Мы здесь выражаем свою точку зрения без унижения. Думайте головой!

Да, она жёсткая, но по крайней мере она х**ми не кроет в открытую. А это чудовище из ближнего зарубежья пусть едет туда откуда приехало. Думайте головой, а не задницей!
Сегодня, 17:53   ЦитироватьОтветить3
Гость Елена
# 15Гость Елена
Жительница г.ГУСЕВА,
бесспорно, за много лет трудового стажа многим помогла, но часто, в последние года своего руководства перегибала в отношении больных.
Сегодня, 17:54   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 16Гость гость
Главврачом нужно ставить Тарасова
Сегодня, 18:25   ЦитироватьОтветить2
Дама
# 17Дама
Гость Елена,
Вы знаете Елена,вы защищаете этого человека , но только она не женщина что выжила ради своей алчности, глупости и ненависти к людям с трехкомнатной квартиры семью,не задумываясь что потеряет таких ценных врачей. Зачем перед камерой врать. Лукинова никогда бы так не поступила, у нее и мысли бы не было так сделать и врать перед всеми, а эта даже не краснеет. А что она позволяет своему заму в коридоре во всю глотку орать матом пятиэтажным( видно никак не может привыкнуть что она не в тюрьме) на людей, это как можно допустить такого человека руководить такой организацией. Вы зайдите в поликлинику, вонища блевотиной и куревом, обкурено так, как будто мы в бомжатнике.Это когда такое было.ПОЗОР и СТЫД таким "рулевым"Пусть возвращаются к себе на север и это было бы лучше для всех.А прежде чем стать руководителем,научись элементарной культуре поведения и приведи себя в порядок как руководитель учреждения, а не ,,,,,,,,,,,,,,
Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить8
Царь
# 18Царь
Зарплата в 40 тысяч рублей не плохо,почему в поликлинике такую з/плату не предлагают.Все как то интересно.
Сегодня, 20:25   ЦитироватьОтветить1
Алиса в Стране Чудес
# 19Алиса в Стране Чудес
Цитата: Царь
Зарплата в 40 тысяч рублей не плохо,почему в поликлинике такую з/плату не предлагают.Все как то интересно.

Кто-то выше писал, что такая зарплата для других регионов-мизер.
Сегодня, 20:55   ЦитироватьОтветить0

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