В клубе «Надежда» подвели итоги минувшего года и наметили планы на будущее

7 февраля 2019, 11:57

На отчетное собрание участницы женского клуба «Надежда» собрались в Городском доме культуры. Высокая явка — 85% — радовала, как и в целом активная жизненная позиция дам серебряного возраста.



У тех, кто ходит в «Надежду», вся неделя расписана: тренировки в ФОКе зимой и на стадионе летом, участие в соревнованиях и турслете, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», занятия в ДШИ и музее, встречи с писателями и поэтами в библиотеке, психологические тренинги в комплексном центре соцобслуживания, посещение выставок, концертов, мастер-классов, экскурсии на море, озеро Виштынец, в Музей мирового океана.



Кроме этого раз в квартал дамы серебряного возраста устраивают праздники в доме культуры или кафе «Роминта», где чествуют именинников, юбиляров, поют, танцуют, просто общаются в приятной обстановке.



Не забывают соклубниц и в трудные минуты — активисты навещают заболевших в больнице и на дому.



Конечно, есть в работе «Надежды» и сложности. Основная — отсутствие своего помещения, поэтому все мероприятия приходится проводить «в гостях». Хотя женский клуб появился в Гусеве 16 лет назад и был первым подобным в области. До сих пор не решен вопрос с баянистом, в результате чего распался хор «Надежды», постоянно участвовавший в городских мероприятиях неоднократно занимавший призовые места в различных смотрах. Все труднее находить спонсоров, потому что для проведения вечеров, организации экскурсий по области взносов не хватает. Их увеличение — тоже не выход, ведь большинству членов клуба уже далеко за 60 и у многих львиная доля пенсии уходит на покупку лекарств.



Однако «Надежда» не унывает. В планах на первое полугодие — участие в реализации проекта совета ветеранов «Услуга идет к человеку», поездка в гости к ветеранам Немана, которые недавно посетили Гусев, подготовка к 8 Марта, 9 Мая, Дню города и т. д. Также есть задумка организовать «компьютерный ликбез» в связи с переходом на цифровое ТВ, широким внедрением в жизнь смартфонов и компьютеров. Это и оплата различных услуг, не выходя из дома, и возможность оставаться на связи с родными и друзьями в других городах и странах. Надеемся, что в решении этой проблемы ветеранам поможет продвинутая молодежь.

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