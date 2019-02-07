Эдиль Эдиль
/ / / В Гусеве принявшей ислам студентке запретили приходить на занятия в хиджабе
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве принявшей ислам студентке запретили приходить на занятия в хиджабе

7 февраля 2019, 15:25
В Гусеве принявшей ислам студентке запретили приходить на занятия в хиджабе
20-летняя студентка гусевского колледжа перестала появляться на занятиях после того, как ей сделали замечание по поводу внешнего вида. Девушка приняла ислам и носит хиджаб и длинное платье. У администрации учебного заведения есть своя версия событий. «Клопс» пообщался с участниками конфликта.

Ущемила права христиан

Виктория Смирнова (имя изменено) родилась и жила в Багратионовске, она сирота. В 2015 году девушка поступила в Гусевский агропромышленный колледж, три года училась по специальности «Технолог по переработке сельхозпродукции», жила в общежитии. В 2018 году Виктория приняла ислам. О причинах своего решения девушка говорит сдержанно: «Мне это близко по духу».

«Вера запрещает ходить в коротких юбках и с непокрытой головой, поэтому осенью я начала носить платья в пол и платок. Педагоги принимали это нормально, а директор и заместитель вызвали меня и стали отчитывать. Обо мне говорили даже, что я попала в секту и ущемила права христиан. Но я считаю, что мои права тоже ущемляли. Другие студентки ходят в неприлично коротких юбках, но руководство колледжа больше волнует платок на моей голове», — говорит девушка.

Смирнова рассказывает, что ей поставили ультиматум: в хиджабе в колледж больше не приходить. После этого она перестала посещать занятия и обратилась с заявлением в министерство образования Калининградской области.

«Там мне тоже ответили, что в религиозной одежде ходить в колледж запрещено», — говорит Вика.

В этом году Смирнова решила продолжить обучение. Она обратилась к дирекции колледжа с просьбой пустить её на занятия.

«Если мне снова будут препятствовать, придётся обращаться в прокуратуру», — говорит Виктория.

Повод для прогулов

В министерстве образования Калининградской области «Клопс» пояснили, что в учреждении существует внутренний распорядок, где определён внешний вид студента. Он не предполагает ношения головного убора, и это не противоречит российскому законодательству.

Представитель минобра добавила, что студентка не живёт в Гусеве и не посещает занятия с сентября 2018 года. Девушку уведомили, что в ближайшее время ей необходимо сдать все зачёты и экзамены.

По словам директора колледжа Леонида Грубинова, в этом учебном году Виктория явилась на занятия только в ноябре. Она пришла в чёрном хиджабе, хотя по правилам внутреннего распорядка форма учащихся не должна выражать их религиозную принадлежность. Кроме того, студентка стала совершать религиозные обряды прямо во время занятий.

«Она выходила в раздевалку или библиотеку и молилась. Одна из родительниц спросила, почему мы это допускаем. Я пригласил Викторию на беседу. Девушка тогда подрабатывала в кафе, я спросил, ходит ли она туда в хиджабе. Она сказала: нет, хозяин не разрешает. Мы попросили не исполнять религиозные обряды в колледже. После этого она ушла и до начала февраля не появлялась», — пояснил директор учреждения.

Леонид Грубинов добавил, что проблемы с посещением занятий у студентки были и на третьем курсе. На днях, по словам руководителя учреждения, Виктория всё же пришла в колледж, уже в цветном хиджабе. Она договаривалась с педагогами о том, чтобы сдать задолженности. Но требования к форме одежды и дисциплине остались прежними.

«У нас учатся и католики, и православные, но они не ведут себя так вызывающе», — говорит Грубинов.

Мнение юристов

По словам адвоката Антона Самохи, в соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется свобода вероисповедания, а закон не запрещает носить хиджаб и появляться в нём в общественных местах.

В 2017 году Европейский суд по правам человека вынес решение, по которому работнику могут запретить носить религиозную одежду, это не является дискриминацией. В Турции есть государственный запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях — эту позицию ЕСПЧ поддержал по двум делам.

«Что касается российских государственных учебных заведений, то они вправе устанавливать требования к одежде учащихся, и последние должны им подчиняться», — говорит адвокат Дмитрий Матяж.

По мнению юриста, в данном вопросе судебная практика не на стороне учащейся. Если Виктория хочет реализовать своё право на образование, добавил Матяж, она может получать его экстерном либо поступить в образовательное учреждение религиозного объединения.
721 просмотр   |   15 комментариев
1
Сладкие секреты
Другие новости по теме
21 января состоялся автопробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева
21 января состоялся автопробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева
Фоторепортаж от ГДК с праздничных мероприятий в честь годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Фоторепортаж от ГДК с праздничных мероприятий в честь годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Фоторепортаж от ДЮСТЦ с празднования первого дня фестиваля «Гумбинненское сражение»
Фоторепортаж от ДЮСТЦ с празднования первого дня фестиваля «Гумбинненское сражение»
ФОК: фотоотчет мероприятий, посвященных Дню города Гусева
ФОК: фотоотчет мероприятий, посвященных Дню города Гусева
ЕвГен
# 1ЕвГен
Что-то ее неожиданно "накрыло" исламом...да и исламом ли? Может проверить,что на девушку повлияло? Да и хиджаб...это уж прям какая-то "истинно верующая", т.к.есть в друзьях семьи,которые исповедуют ислам,и там на жене максимум платок на голове,НО не черный и СВЕТСКИЕ законы они уважают - дети ходят в школу ,не демонстрируя принадлежность к какой-либо религии
Сегодня, 15:36   ЦитироватьОтветить5
Гость Светлана
# 2Гость Светлана
До Мечета Россия в Мечет заходишь, начинается ислам, а выходишь РОССИЯ надо жить по Российскому закону.
Хочет постоянно носит пусть едет к Мусульманам.
Сегодня, 16:38   ЦитироватьОтветить3
Гость Светлана
# 3Гость Светлана
ЕвГен,
Я думаю, что она намеренно провоцирует людей.
Сегодня, 16:40   ЦитироватьОтветить8
Житель
# 4Житель
А потом эта тварь бомбу принесет на занятия...
Сегодня, 16:53   ЦитироватьОтветить6
Гость.
# 5Гость.
Цитата: ЕвГен
Что-то ее неожиданно "накрыло" исламом...да и исламом ли? Может проверить,что на девушку повлияло? Да и хиджаб...это уж прям какая-то "истинно верующая", т.к.есть в друзьях семьи,которые исповедуют ислам,и там на жене максимум платок на голове,НО не черный и СВЕТСКИЕ законы они уважают - дети ходят в школу ,не демонстрируя принадлежность к какой-либо религии

Хочется напомнить, что совсем недавно все были атеистами и вдруг всех накрыло православием. Вы об этом не задумывались?
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить2
Гость.
# 6Гость.
Гость Светлана,
По российскому закону свобода вероисповедания и свобода ношения одежды. Это вам надо отсюда уезжать.
И будьте более грамотной, если вы себя считаете русской и живете в России. Не оскорбляйте мой родной язык.
Сегодня, 17:35   ЦитироватьОтветить2
Гость мать не ваша
# 7Гость мать не ваша
Цитата: Гость.
Гость Светлана,
По российскому закону свобода вероисповедания и свобода ношения одежды. Это вам надо отсюда уезжать.
.

Это где свобода ношения одежды? На улице? Вы только попробуйте в пятую школу ребёнка без жилетки отправить, сразу забудете про свою свободу.
Сегодня, 18:06   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 8Гость.
Гость мать не ваша,
Я не добавил, что если не установлен порядок ношения форменной одежды. В этом учебном заведении установлена форма? Нет.. Тогда в чем хочет человек, в том и ходит.
Сегодня, 18:22   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 9Гость.
Гость мать не ваша,
И еще. Запретить вашему ребенку учиться без жилетки не имеют права. Если вы хотите добиваться закона- подавайте на школу в суд. И вы его выиграете. Если не хотите судиться- одевайте ребенку жилетку.
Сегодня, 18:29   ЦитироватьОтветить1
Гость ирина
# 10Гость ирина
Гость.,
при чем здесь православие?
Сегодня, 18:48   ЦитироватьОтветить0
Злыдень
# 11Злыдень
я исповедую злыдство писю@кастое. По нашим канонам мы должны ходить с писю@ном наружу. Но по этим канонам я могу ходить только среди своих злыдней писюкастых. Если я как злыдень писю@кастый пройду по улицам города, то меня явно ждут большие проблемы. Как говорится со своим уставом в чужой не лезут. Поэтому в общественных местах я веду себя по светски. как-то так.
Сегодня, 19:53   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 12Гость.
Злыдень,
Вас голубых везде не любят.
Сегодня, 20:27   ЦитироватьОтветить0
ЕвГен
# 13ЕвГен
Гость.,
А где в моем высказывании Вы усмотрели хоть намек на православие или католицизм,к примеру? У нас государство светское и мне кажется,что религия - это личное,не требующее такой вот показушности провокационной.
Сегодня, 20:51   ЦитироватьОтветить0
ЕвГен
# 14ЕвГен
Гость.,
Как раз-таки там и предусмотрена форма одежды определенная,потому студентка и не права по закону.
Сегодня, 20:52   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 15Гость.
ЕвГен,
Если предусмотрена форма одежды то другой разговор.
Я привел в пример православие, так как вас удивляет, как это ее накрыло исламом. Вот я привел в пример советских атеистов, которых после развала Совка накрыло православием. почему православием может накрыть, а исламом нет?
Сегодня, 21:01   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров