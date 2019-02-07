/ / / В Гусеве принявшей ислам студентке запретили приходить на занятия в хиджабе

Ущемила права христиан
Виктория Смирнова (имя изменено) родилась и жила в Багратионовске, она сирота. В 2015 году девушка поступила в Гусевский агропромышленный колледж, три года училась по специальности «Технолог по переработке сельхозпродукции», жила в общежитии. В 2018 году Виктория приняла ислам. О причинах своего решения девушка говорит сдержанно: «Мне это близко по духу».
«Вера запрещает ходить в коротких юбках и с непокрытой головой, поэтому осенью я начала носить платья в пол и платок. Педагоги принимали это нормально, а директор и заместитель вызвали меня и стали отчитывать. Обо мне говорили даже, что я попала в секту и ущемила права христиан. Но я считаю, что мои права тоже ущемляли. Другие студентки ходят в неприлично коротких юбках, но руководство колледжа больше волнует платок на моей голове», — говорит девушка.
Смирнова рассказывает, что ей поставили ультиматум: в хиджабе в колледж больше не приходить. После этого она перестала посещать занятия и обратилась с заявлением в министерство образования Калининградской области.
«Там мне тоже ответили, что в религиозной одежде ходить в колледж запрещено», — говорит Вика.
В этом году Смирнова решила продолжить обучение. Она обратилась к дирекции колледжа с просьбой пустить её на занятия.
«Если мне снова будут препятствовать, придётся обращаться в прокуратуру», — говорит Виктория.
Повод для прогулов
В министерстве образования Калининградской области «Клопс» пояснили, что в учреждении существует внутренний распорядок, где определён внешний вид студента. Он не предполагает ношения головного убора, и это не противоречит российскому законодательству.
Представитель минобра добавила, что студентка не живёт в Гусеве и не посещает занятия с сентября 2018 года. Девушку уведомили, что в ближайшее время ей необходимо сдать все зачёты и экзамены.
По словам директора колледжа Леонида Грубинова, в этом учебном году Виктория явилась на занятия только в ноябре. Она пришла в чёрном хиджабе, хотя по правилам внутреннего распорядка форма учащихся не должна выражать их религиозную принадлежность. Кроме того, студентка стала совершать религиозные обряды прямо во время занятий.
«Она выходила в раздевалку или библиотеку и молилась. Одна из родительниц спросила, почему мы это допускаем. Я пригласил Викторию на беседу. Девушка тогда подрабатывала в кафе, я спросил, ходит ли она туда в хиджабе. Она сказала: нет, хозяин не разрешает. Мы попросили не исполнять религиозные обряды в колледже. После этого она ушла и до начала февраля не появлялась», — пояснил директор учреждения.
Леонид Грубинов добавил, что проблемы с посещением занятий у студентки были и на третьем курсе. На днях, по словам руководителя учреждения, Виктория всё же пришла в колледж, уже в цветном хиджабе. Она договаривалась с педагогами о том, чтобы сдать задолженности. Но требования к форме одежды и дисциплине остались прежними.
«У нас учатся и католики, и православные, но они не ведут себя так вызывающе», — говорит Грубинов.
Мнение юристов
По словам адвоката Антона Самохи, в соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется свобода вероисповедания, а закон не запрещает носить хиджаб и появляться в нём в общественных местах.
В 2017 году Европейский суд по правам человека вынес решение, по которому работнику могут запретить носить религиозную одежду, это не является дискриминацией. В Турции есть государственный запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях — эту позицию ЕСПЧ поддержал по двум делам.
«Что касается российских государственных учебных заведений, то они вправе устанавливать требования к одежде учащихся, и последние должны им подчиняться», — говорит адвокат Дмитрий Матяж.
По мнению юриста, в данном вопросе судебная практика не на стороне учащейся. Если Виктория хочет реализовать своё право на образование, добавил Матяж, она может получать его экстерном либо поступить в образовательное учреждение религиозного объединения.