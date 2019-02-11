Управление культуры в Гумбинненском округе имело внушительный штат — более 40 человек. Они располагались в двух помещениях: на Бисмаркштрассе, 22 и на Меельбекштрассе, 25. Сейчас это улицы Московская и Школьная соответственно.
Управление культуры Гумбинненского округа подчинялось имперской палате по культуре и включало в свой состав 7 отделов, отвечающих за разные сферы культурной жизни.
Кроме проведения политических мероприятий управление по культуре также отвечало за организацию различных праздников, таких как День труда 1-го мая, День матери во второе воскресенья мая, День урожая осенью и День зимнего солнцестояния 22 декабря.
Последним главой управления культуры в Гумбинненском округе был доктор Хасельбух. Он имел двух заместителей: господ Камсвиха и Хербста.
Владимир Летягин