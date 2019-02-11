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Информационный сайт города Гусева

Управление культуры Гумбинненского округа

11 февраля 2019, 15:49
Здание управления культуры в Гумбинненском округе. Сейчас оно располагается по улице Московской.
В Германии особое значение придавалось развитию в области культуры, особенно в таких округах, как Гумбинненский, так как население здесь было не совсем арийским, — в округе проживали представители литовской и польской национальностей.

Управление культуры в Гумбинненском округе имело внушительный штат — более 40 человек. Они располагались в двух помещениях: на Бисмаркштрассе, 22 и на Меельбекштрассе, 25. Сейчас это улицы Московская и Школьная соответственно.

Управление культуры Гумбинненского округа подчинялось имперской палате по культуре и включало в свой состав 7 отделов, отвечающих за разные сферы культурной жизни.

Кроме проведения политических мероприятий управление по культуре также отвечало за организацию различных праздников, таких как День труда 1-го мая, День матери во второе воскресенья мая, День урожая осенью и День зимнего солнцестояния 22 декабря.

Последним главой управления культуры в Гумбинненском округе был доктор Хасельбух. Он имел двух заместителей: господ Камсвиха и Хербста.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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Моль
# 1Моль
Жаль,что наше начальство управлпния по культуре отвечает только за улучшение своего материального состояния!!
11 февраля 2019 16:25   ЦитироватьОтветить7
Гость Оксана
# 2Гость Оксана
Культурчане гусевского района, вам можно только посочуствовать,от вас,от ваших руководителей мало что зависит, потому что руководство вашей сферы,сидящее на ульяновых 8, все перефразирует,все переврет, себя выгородит,всех вас обвинит и очернит.Терпения вам и сил в ожидании,потому как никто не вечен,наверное когдато и по вашей улице пройдёт карнавал,неорганизованный вами.
11 февраля 2019 23:48   ЦитироватьОтветить6
Гость Алексей
# 3Гость Алексей
Сейчас это здание выглядит совсем по другому. Причем перестроено оно было ещё в Гумбиннене. И после перестройки оно стало и меньше и в архитектурном плане неказистей. Интересно,почему так произошло..
Вчера, 01:38   ЦитироватьОтветить1
Гость Людмила
# 4Гость Людмила
Это столько велосипедов?!
Вчера, 14:11   ЦитироватьОтветить0
Просто слон
# 5Просто слон
Тур де Франс через Гумбиннен:)
Вчера, 15:57   ЦитироватьОтветить0

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