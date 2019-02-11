11 февраля 2019, 15:49

Владимир Летягин

В Германии особое значение придавалось развитию в области культуры, особенно в таких округах, как Гумбинненский, так как население здесь было не совсем арийским, — в округе проживали представители литовской и польской национальностей.Управление культуры в Гумбинненском округе имело внушительный штат — более 40 человек. Они располагались в двух помещениях: на Бисмаркштрассе, 22 и на Меельбекштрассе, 25. Сейчас это улицы Московская и Школьная соответственно.Управление культуры Гумбинненского округа подчинялось имперской палате по культуре и включало в свой состав 7 отделов, отвечающих за разные сферы культурной жизни.Кроме проведения политических мероприятий управление по культуре также отвечало за организацию различных праздников, таких как День труда 1-го мая, День матери во второе воскресенья мая, День урожая осенью и День зимнего солнцестояния 22 декабря.Последним главой управления культуры в Гумбинненском округе был доктор Хасельбух. Он имел двух заместителей: господ Камсвиха и Хербста.