/ / / Фридрих Карл Август Девишайт — создатель гимна Мазурии

17 февраля 2019, 16:13

Владимир Летягин

Уже неоднократно говорилось о том, что Гумбиннен был интересным и удивительным городом. Он притягивал в себе множество необычных и талантливых людей, одним из которых был Фридрих Девишайт, — создатель гимна провинции юго-востока Пруссии Мазурии (сейчас это северо-восток Польши между Россией и Белоруссией).В те годы Мазурия входила в состав Гумбинненского правительственного округа.Родился Фридрих Девишайт в 1805 году в Кенигсберге. До Гумбиннена он работал в гимназиях городов Лик и Хоэнштайн. С 1854 по 1884 годы преподавал в гумбинненской фридрихшуле классическую и немецкую филологию и юриспруденцию. В Гумбиннене он и умер.Фридрих Девишайт известен как автор многих работ по педагогике и филологии, а также как поэт и композитор.В 1915 году в городе Элк (Лик) Фридриху Девишайту был установлен памятник, как создателю гимна Мазур, который представляет из себя походную песню этих народов.