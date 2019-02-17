/ / / Фридрих Карл Август Девишайт — создатель гимна Мазурии

В те годы Мазурия входила в состав Гумбинненского правительственного округа.
Родился Фридрих Девишайт в 1805 году в Кенигсберге. До Гумбиннена он работал в гимназиях городов Лик и Хоэнштайн. С 1854 по 1884 годы преподавал в гумбинненской фридрихшуле классическую и немецкую филологию и юриспруденцию. В Гумбиннене он и умер.
Фридрих Девишайт известен как автор многих работ по педагогике и филологии, а также как поэт и композитор.
В 1915 году в городе Элк (Лик) Фридриху Девишайту был установлен памятник, как создателю гимна Мазур, который представляет из себя походную песню этих народов.
Владимир Летягин