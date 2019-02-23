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Гумбинненская гинденбургшуле

23 февраля 2019, 14:05
Здание школы на Мольткештрассе. Фотография сделана в 1942 году, когда там располагался лазарет.
В Гумбинене существовало много различных учебных заведений, одним из которых была Народная или 2-я Элементарная школа.

Народная школа открылась в 1860 году в юго-восточной части Гумбиннена. В 1929 году учебное заведение перебралось в здание на улице Кирхенштрассе,  ныне улица Толстого. Здесь оно получило свое наименование в честь Гинденбурга.

В 1940 году школа получила новое здание на Мольткештрассе. Однако в этом здании она просуществовала всего год. В 1941 году во время Второй мировой войны это здание отдали под немецкий госпиталь. Сейчас оно располагается на территории воинской части на улице Юрия Смирнова.

Последним директором с 1940 по 1941 годы в Народной школе был Макс Микшас. В 24 классах обучались около 1000 учеников. Здесь школьники получали полное среднее образование. Дополнительно девочки проходили курсы по домоводству и оказанию первой медицинской помощи. Мальчики осваивали начальную профессиональную подготовку.

В школе особое значение уделялось физической культуре. Здесь существовал свой спортзал, где регулярно проводились различного рода спортивные соревнования.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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