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Информационный сайт города Гусева

Высшая инженерная школа Гумбиннена

27 февраля 2019, 17:50
Здание высшей инженерной школы Гумбиннена. Фотография сделана в 1938 году.
В 1930 году в Гумбиннене открылась высшая инженерная школа. В стенах заведения готовили инженеров и техников для народного хозяйства. Сейчас в здании учреждения располагается МОУ СОШ № 1 им С. И. Гусева.

Профессии техника, как правило, обучались мужчины, уже работающие в народном хозяйстве и имеющие среднее образование. Обучение было разбито на пять семестров и длилось два года. Обучающиеся изучали сельскохозяйственные машины, двигатели, электронику, производство молочной продукции, кирпичное производство, а также смежные специальности.


Здание высшей инженерной школы Гумбиннена. Фотография сделана в 1930 году.

Инженеры готовились из числа мужчин, имевших профессиональное образование в той или иной области и опыт работы более 5 лет по своей специальности. После получения знаний в течение четырёх семестров обучающиеся становились главными инженерами в своей области, конструкторами и руководителями предприятий.


Вход на территорию высшей инженерной школы Гумбиннена. Фотография сделана в 1930 году.

Обучающиеся проживали при школе, и пройти подготовку в Гумбинненской школе считалось престижным во всей Германии.


Здание высшей инженерной школы Гумбиннена.

Последним директором в учебном учреждении был доктор Липке.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Радует, что здание осталось прежним. На последнем фото напротив, видимо, бывшая школа №2, где я учился. Расскажите, что было там.
Вчера, 19:14   ЦитироватьОтветить1
Владимир Летягин
# 2Владимир Летягин
Гость Виталий,
о высшей женской школе в гумбиннене , где позже располагалась школа номер 2 конечно будет рассказано, следите за публикациями на сайте .
Вчера, 19:27   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 3Житель
Спасибо за историю!!!фото классные!всегда читаю эти статьи....
Вчера, 20:24   ЦитироватьОтветить0
Остервенелая выхухоль
# 4Остервенелая выхухоль
Ребят, подскажите в каком году школы не стало?очень интересно
Вчера, 20:32   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 5Гость Виталий
Владимир Летягин,
Не просто так строили женскую школу напротив инженерной школы. Немцы люди практичные.
Вчера, 21:03   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 6Гость Виталий
Гость Виталий,
Или наоборот. Инженерную против женской школы.
Вчера, 21:04   ЦитироватьОтветить0
Владимир Летягин
# 7Владимир Летягин
Гость Виталий,
видимо определенный расчет был , но не факт , возможно и совпадение . обе школы прожили до 1945 года .
Вчера, 21:13   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 8Прохожий
Цитата: Житель
Спасибо за историю!!!фото классные!всегда читаю эти статьи....

Житель, :больше фото можно посмотреть здесь.
Вчера, 21:42   ЦитироватьОтветить0

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