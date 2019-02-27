/ / / Высшая инженерная школа Гумбиннена

27 февраля 2019, 17:50

Владимир Летягин

В 1930 году в Гумбиннене открылась высшая инженерная школа. В стенах заведения готовили инженеров и техников для народного хозяйства. Сейчас в здании учреждения располагается МОУ СОШ № 1 им С. И. Гусева.Профессии техника, как правило, обучались мужчины, уже работающие в народном хозяйстве и имеющие среднее образование. Обучение было разбито на пять семестров и длилось два года. Обучающиеся изучали сельскохозяйственные машины, двигатели, электронику, производство молочной продукции, кирпичное производство, а также смежные специальности.Инженеры готовились из числа мужчин, имевших профессиональное образование в той или иной области и опыт работы более 5 лет по своей специальности. После получения знаний в течение четырёх семестров обучающиеся становились главными инженерами в своей области, конструкторами и руководителями предприятий.Обучающиеся проживали при школе, и пройти подготовку в Гумбинненской школе считалось престижным во всей Германии.Последним директором в учебном учреждении был доктор Липке.