/ / / Высшая инженерная школа Гумбиннена

Профессии техника, как правило, обучались мужчины, уже работающие в народном хозяйстве и имеющие среднее образование. Обучение было разбито на пять семестров и длилось два года. Обучающиеся изучали сельскохозяйственные машины, двигатели, электронику, производство молочной продукции, кирпичное производство, а также смежные специальности.
Здание высшей инженерной школы Гумбиннена. Фотография сделана в 1930 году.
Инженеры готовились из числа мужчин, имевших профессиональное образование в той или иной области и опыт работы более 5 лет по своей специальности. После получения знаний в течение четырёх семестров обучающиеся становились главными инженерами в своей области, конструкторами и руководителями предприятий.
Вход на территорию высшей инженерной школы Гумбиннена. Фотография сделана в 1930 году.
Обучающиеся проживали при школе, и пройти подготовку в Гумбинненской школе считалось престижным во всей Германии.
Здание высшей инженерной школы Гумбиннена.
Последним директором в учебном учреждении был доктор Липке.
Владимир Летягин