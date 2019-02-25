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Городская администрация продаёт четыре автобуса марки «ПАЗ»

25 февраля 2019, 19:09
Городская администрация продаёт четыре автобуса марки «ПАЗ»
Администрация города Гусева продаёт четыре автобуса марки «ПАЗ» 2006 и 2007 годов выпуска. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.

Два автобуса выкрашенны в бело-синий цвета и имеют дизельные двигатели. Два других автобуса выкрашены в желтый цвет и имеют бензиновые двигатели.

Все четыре автобуса продаются раздельно по 203 300 рублей каждый. Аукцион пройдет 29 марта.
аукцион Админстрация Гусевского района школьные автобусы
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Прохожий
# 1Прохожий
А у нас авто с 2 классом экологической безопасности разве можно эксплуатировать?
Сегодня, 21:21   ЦитироватьОтветить0

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