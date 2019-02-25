Администрация города Гусева продаёт четыре автобуса марки «ПАЗ» 2006 и 2007 годов выпуска. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.
Два автобуса выкрашенны в бело-синий цвета и имеют дизельные двигатели. Два других автобуса выкрашены в желтый цвет и имеют бензиновые двигатели.
Все четыре автобуса продаются раздельно по 203 300 рублей каждый. Аукцион пройдет 29 марта.
Городская администрация продаёт четыре автобуса марки «ПАЗ»
25 февраля 2019, 19:09
аукцион Админстрация Гусевского района школьные автобусы
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