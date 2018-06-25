/ / / Как развивался Гумбинненский футбол — победы и достижения

25 июня 2018, 18:13

Владимир Летягин

Тема футбола сейчас как никогда актуальна, и в связи с этим хочется вспомнить об истории этого вида спорта в нашем крае.18 апреля 1907 года можно назвать днем рождения Гумбинненского футбола, в этот день был основан футбольный клуб «Пруссия» (Гумбиннен). Произошло это не случайно, именно в этом году начала свою историю Балтийская футбольная лига, которая объединяла в своем составе клубы Восточной Пруссии, Поморья и Померании.До начала Первой мировой войны Балтийская футбольная лига насчитывала несколько сотен команд. После 1918 года их количество значительно уменьшилось. Розыгрыш первенства Балтийской футбольной лиги был многоступенчатым. Каждый округ Германии, где проходили соревнования, делился на отдельные дивизионы по количеству команд в той или иной местности.Гумбинненский округ делился обычно на три дивизиона: Южный, Центральный и Северный. Лидеры этих групп встречались в финальных соревнованиях чемпионата округа, победитель которого получал право принимать участие в Балтийской Лиге, а затем и на Чемпионате Германии.В самом Гумбиннене в лучшие годы было до трёх клубов. Как правило они выступали в группе вместе с клубами Инстербурга, Шталупенена, Гольдапа, Оструды, Гердауэна и Даркемена. Состав подгрупп порой менялся, особенно заметно это произошло после Первой мировой войны.Впервые чемпионами своего дивизиона «Пруссия» (Гумбиннен) стала в сезоне 1912–1913 годов. До этого наши земляки в основном были в тройке призеров, проигрывая команде из Инстербурга. В финале чемпионата округа этого сезона «Пруссия» проиграла со счетом 0-3 футбольному клубу «Литуания Тильзит».Чемпионом округа «Пруссия» (Гумбиннен) стала в сезоне 1922–1923 годов. В финале чемпионата Пруссии они проиграли футбольному клубу «Кёнигсберг» со счётом 0-1 и сыграли со счетом 0-0 с клубом «Клайпеда». В те годы город Клайпеда находился под управлением лиги наций и выставлял свою команду для участия в Балтийской лиге.Больше серьезных успехов до 1933 года в истории Гумбинненского футбола не было, хотя в своем дивизионе клуб «Пруссия» всегда входил в число лидеров, занимая место в тройке призеров.В чемпионате 1932–1933 годов клубы восточной Пруссии были разделены на три больших подгруппы. Первая почти совпадала со всей польской частью Пруссии, вторая занимала остальную область, а в третьей были команды Кёнигсберга. Клубы сыграли по два круга летом-осенью в 1932 году, а весной 1933 года определили по два победителя, которые представляли округ в финале. Финальные соревнования проходили в Кёнигсберге в один круг, где каждая команда проводила по пять игр. Команда клуба «Пруссия» (Гумбиннен) забила 8 мячей, пропустила 25 и заняла 5 место из 6.В 1933 году Балтийская футбольная лига прекратила свое существование, так как это была общественная организация. С того времени такие структуры Германии стали не нужны, всё ставилось под контроль государства.После распада Балтийской футбольной лиги произошла реформа организации футбола в восточной Пруссии. Образовались областные футбольные лиги, которые перешли от территориальной организации к организации территориально-лиговой. В расчёт стали брать не только географическое положение, но и наличие инфраструктуры, класс команды и спортивные достижения. Футбольные лиги стали похожи на современные.В сезоне 1933–1934 годов футбольный клуб «Пруссия» (Гумбиннен) был включен в высшую лигу Восточной Пруссии. Произошло это не случайно, клуб имел хорошую инфраструктуру и более-менее конкурентоспособную команду. Также на это повлияло и то, что предыдущий сезон проходил для клуба «Пруссия» довольно успешно, где они прошли в финальную часть чемпионата восточной Пруссии.В сезоне 1933–1934 годов футбольная команда клуба «Пруссия» (Гумбиннен) заняла шестое место из семи. Они сыграли 12 игр, две из которых выиграли и две сыграли вничью. Всего они забили 25 мячей и 46 пропустили. В этих играх принимали участие команды из восточной Пруссии, кроме команд из Кёнигсберга. В Кёнигсберге проводили свой чемпионат.В сезоне 1934–1935 годов Гумбиннен представлен не был. Дело в том, что они решили укрепить состав и взяли несколько игроков из других команд, но не заявили о них по правилам гау-лиги. По этой причине клуб пропустил сезон, его сняли с розыгрыша.Сезон 1935–1936 годов «Пруссия» (Гумбиннен) закончила на третьем месте в своем дивизионе, проиграв очень сильным армейским командам из Инстербурга и Тильзита, где играли игроки из различных областей Германии, служившие в Пруссии после введения закона о всеобщей воинской повинности. Взяли гумбинненцы 16 очков в 12 играх. Забили 30 мячей, пропустили 23.Сезоны 1936-1937 и 1937–1938 годов наши земляки завершили на четвертом месте. В 1938 году «Пруссия» (Гумбиннен) перешла во вторую футбольную лигу Пруссии.В этой лиге они так и оставались до 1944 года. В сезоне 1938–1939 годов они заняли второе место, проиграв клубу Рейхсбанк (Кенигсберг). Также призовое место они заняли в сезоне 1940–1941 годов.Свой последний сезон 1943–1944 годов, когда уже шли бои у границы Германии, «Пруссия» (Гумбиннен) заняла второе место в своей лиге. Они проиграли только футбольному клубу «Гольдап», который завоевал путевку в высшую лигу. Но как мы все знаем, чемпионата 1944–1945 годов в Пруссии уже не было.Стадион футбольного клуба «Пруссия» (Гумбиннен), где они проводили тренировки и домашние игры, не сохранился. Он располагался на нынешней улице Красноармейской в районе ГИБДД и автомойки.На главном городском стадионе города Гумбиннена играли только важные игры.Также в Гумбиннене не долго существовало еще два клуба. Футбольный клуб «Гумбиннен» (с 1909 года по 1921 год) и футбольный клуб «Литуания» (с 1909 года по 1919 год). Каждый клуб имел по две взрослые команды и молодежку.В основном у всех местных клубов форма была чёрно-белая и игроков на поле можно было перепутать. Цветные бело-зеленые футболки они одевали только тогда, когда играли в Кёнигсберге.