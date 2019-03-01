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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве во время ремонта в казармах обнаружили довоенные «петроглифы»

1 марта 2019, 18:25
В Гусеве в казармах на проспекте Ленина рабочие обнаружили под штукатуркой довоенные изображения. Как стало известно «Комсомолке», пока рабочие не получили распоряжения, сохранять их или нет. Дело в том, что на двух «петроглифах» изображены крестьянин и рыбак, а на двух других — немецкие солдаты в стальных шлемах и с винтовками.

По мнению гусевского краеведа Александра Казеннова, контррельефы, скорее всего, созданы в 30-х годах прошлого века.

«Такая техника применялась в эти годы, — считает Казеннов. — Вероятно, на двух изображениях солдаты до призыва (один — рыбак, а второй — крестьянин), а на двух других — они же, но уже после присяги».

Известно, что ранее в казармах Гумбиннена (довоенное название Гусева) размещался 33-й фузилерный полк.

По словам рабочих, объект должен быть сдан до 10 апреля этого года.
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КрушиВсеСпасайРоссию
# 1КрушиВсеСпасайРоссию
Конечно, уничтожить надо.. Мы ж по другому не умеем... Мы свойМыНовыйМирПостроим... Мльяяаааа
Сегодня, 19:22   ЦитироватьОтветить1
Игорь В.
# 2Игорь В.
Чем, вам,бл.., немецкие солдаты, помешали? Люди, между прочим, за свою Родину воевали,так же, как и наши солдаты. Почему вы их так ненавидите.? Это была война, обычная война, как и все войны до этого, в истории. Почему вы не презираете монголов, которые Русь "имели" 300 лет, почему так любите Францию, солдаты которой дошли до Москвы? А, самый главный вопрос: Чеченцы, которые отрезали головы и гениталии нашим солдатам, сейчас живут в самом благоприятном регионе России и получают самые высокие социальные выплаты. Чем они это заслужили??? Спасибо ВВП и ЕР.
Сегодня, 21:06   ЦитироватьОтветить4
ЗахватывайВсеНамВечноМало
# 3ЗахватывайВсеНамВечноМало
Чеченцев, которые, кстати, отрезали, потому что нехер было лезть на их землю.. Игорь В.,
Сегодня, 22:27   ЦитироватьОтветить0

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