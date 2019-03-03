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Высшая женская школа Гумбиннена Цецилиеншуле

3 марта 2019, 11:35
Школа Цецилиеншуле для девочек на Зоденкенштрассе (ул. Красноармейская). Фотография сделана в 1935 году.
Первая государственная школа только для девочек открылась в 1810 году в Гумбиннене на Магазиненштрассе. До этого существовали только отдельные классы для девочек в общей школе.

В 1813 году государственная школа для девочек переехала в здание на площадь Кирхенплац, недалеко от старогородской кирхи. Примерно в это же время открылись ещё две частные школы для девочек Фройляйн Григоляйт и Приватшуле.


По центру фотографии вход в государственную школу для девочек на Кирхенплаце (проспект Ленина). В этом здании учреждение располагалось с 1813 по 1904 годы.

В 1904 году все женские школы объединились в одну, здание которой располагалось на Кирхенштрассе. Сейчас это улица Толстого.


В этом здании на Кирхенштрассе (ул. Толстого) государственная школа для девочек располагалось с 1904 по 1931 годы. Фотография сделана в 1929 году. Часть этого здания видна на фотографии выше справа.

Вскоре после объединения новая женская школа стала называться Цецилиеншуле в честь Цецилии Мекленбург-Шверинской, — жены кронпринца Пруссии Вильгельма. По Прусскому этикету жена кронпринца после свадьбы должна была посетить разные города, где обычно посещала подобные учебные заведения. Женскую школу в городе Гумбиннене она посетила в 1905 году, в честь этого визита школа и получила свое название.


Цецилии Мекленбург-Шверинская.


Цецилии Мекленбург-Шверинская и кронпринц Пруссии Вильгельм.

В 1931 году школа для девочек переехала в новое здание на Назоденкенштрассе. Сейчас это улица Красноармейская. После Великой Отечественной войны в этом здании располагалась школа № 2. Сейчас это корпус для старшеклассников школы № 1.


Школа Цецилиеншуле для девочек на Зоденкенштрассе (ул. Красноармейская). Фотография сделана в 1933 году.


Школа Цецилиеншуле для девочек на Зоденкенштрассе (ул. Красноармейская). Фотография сделана в 1937 году.

Последним директором в Цецилиеншуле был Доктор Фон Бок, родственник немецкого фельдмаршала. Его семья имела русские корни.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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Гость Галина
# 1Гость Галина
Спасибо!
Сегодня, 13:29   ЦитироватьОтветить1
лана
# 2лана
Очередное спасибо тебе Володя за интересные истории о родном городе
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить0

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