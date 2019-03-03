/ / / Высшая женская школа Гумбиннена Цецилиеншуле

В 1813 году государственная школа для девочек переехала в здание на площадь Кирхенплац, недалеко от старогородской кирхи. Примерно в это же время открылись ещё две частные школы для девочек Фройляйн Григоляйт и Приватшуле.
По центру фотографии вход в государственную школу для девочек на Кирхенплаце (проспект Ленина). В этом здании учреждение располагалось с 1813 по 1904 годы.
В 1904 году все женские школы объединились в одну, здание которой располагалось на Кирхенштрассе. Сейчас это улица Толстого.
В этом здании на Кирхенштрассе (ул. Толстого) государственная школа для девочек располагалось с 1904 по 1931 годы. Фотография сделана в 1929 году. Часть этого здания видна на фотографии выше справа.
Вскоре после объединения новая женская школа стала называться Цецилиеншуле в честь Цецилии Мекленбург-Шверинской, — жены кронпринца Пруссии Вильгельма. По Прусскому этикету жена кронпринца после свадьбы должна была посетить разные города, где обычно посещала подобные учебные заведения. Женскую школу в городе Гумбиннене она посетила в 1905 году, в честь этого визита школа и получила свое название.
Цецилии Мекленбург-Шверинская.
Цецилии Мекленбург-Шверинская и кронпринц Пруссии Вильгельм.
В 1931 году школа для девочек переехала в новое здание на Назоденкенштрассе. Сейчас это улица Красноармейская. После Великой Отечественной войны в этом здании располагалась школа № 2. Сейчас это корпус для старшеклассников школы № 1.
Школа Цецилиеншуле для девочек на Зоденкенштрассе (ул. Красноармейская). Фотография сделана в 1933 году.
Школа Цецилиеншуле для девочек на Зоденкенштрассе (ул. Красноармейская). Фотография сделана в 1937 году.
Последним директором в Цецилиеншуле был Доктор Фон Бок, родственник немецкого фельдмаршала. Его семья имела русские корни.
Владимир Летягин