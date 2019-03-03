/ / / Высшая женская школа Гумбиннена Цецилиеншуле

3 марта 2019, 11:35

Владимир Летягин

Первая государственная школа только для девочек открылась в 1810 году в Гумбиннене на Магазиненштрассе. До этого существовали только отдельные классы для девочек в общей школе.В 1813 году государственная школа для девочек переехала в здание на площадь Кирхенплац, недалеко от старогородской кирхи. Примерно в это же время открылись ещё две частные школы для девочек Фройляйн Григоляйт и Приватшуле.В 1904 году все женские школы объединились в одну, здание которой располагалось на Кирхенштрассе. Сейчас это улица Толстого.Вскоре после объединения новая женская школа стала называться Цецилиеншуле в честь Цецилии Мекленбург-Шверинской, — жены кронпринца Пруссии Вильгельма. По Прусскому этикету жена кронпринца после свадьбы должна была посетить разные города, где обычно посещала подобные учебные заведения. Женскую школу в городе Гумбиннене она посетила в 1905 году, в честь этого визита школа и получила свое название.В 1931 году школа для девочек переехала в новое здание на Назоденкенштрассе. Сейчас это улица Красноармейская. После Великой Отечественной войны в этом здании располагалась школа № 2. Сейчас это корпус для старшеклассников школы № 1.Последним директором в Цецилиеншуле был Доктор Фон Бок, родственник немецкого фельдмаршала. Его семья имела русские корни.